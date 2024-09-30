Мать певицы Саша Project (настоящее имя Оксана Кабунина-Гинзбург) Маргарита Кабунина в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «хренью» информацию о госпитализации исполнительницы после якобы предпринятой попытки суицида. О том, что артистка попала в больницу, ранее сообщили телеграм-каналы Baza и Mash.

«С Сашей все в порядке, она жива и здорова. Я не знаю, кто пустил эту хрень в прессу, не знаю, что это за глупости. Объясняю, с ней все в порядке, она жива и здорова», — сказала Маргарита Кабунина.

30 сентября Mash сообщил, что Саша Project находится в больнице на ИВЛ после попытки покончить с собой. По данным телеграм-канала, 38-летнюю певицу нашли ее родственники и вызвали скорую. Официально эта информация не подтверждена.

О том, что Саша Project пыталась покончить с собой, также пишет Baza. По информации телеграм-канала, она находится в коме в реанимации НИИ имени Склифосовского.

После непродолжительного успеха, который пришелся на 2000-е годы, Саша Project на какое-то время перестала выпускать новые песни и появляться в телепередачах. Как утверждает Mash, впоследствии певица страдала от депрессии, возникшей из-за «тяжелой болезни желудка, которая привела к потере голоса».

В 2014 году в интервью Life Саша Project рассказала о неудачной пластической операции, после которой ей пришлось несколько раз обращаться к специалистам, чтобы исправить полученный результат. По словам певицы, она хотела изменить нос, но в клинике ее уговорили провести операции на подбородке и груди. Эти процедуры прошли неудачно и для восстановления пришлось пройти еще девять операций. После этого, по признанию Саши Project, у нее ухудшилась память и начались нервные срывы.