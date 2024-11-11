Американская компания Mattel выразила сожаление в связи с тем, что на упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации бродвейского мюзикла «Злая» (Wicked) с участием певиц Арианы Гранде и Синтии Эриво, по ошибке была размещена ссылка на сайт калифорнийской студии, которая производит контент для взрослых. Об этом сообщает Daily Beast (DB) со ссылкой на заявление производителя игрушек.

Адрес сайта фильма — Wickedmovie.com. Однако на коробке оказалась неверная ссылка, которая ведёт на сайт-визитку порностудии с похожим названием.

«Родители проинформированы, что неправильно напечатанный веб-сайт не подходит для детей», — заявила Mattel.

Покупателям рекомендовано выбросить упаковку или скрыть ссылку и обратиться в службу поддержки клиентов компании для получения дополнительной информации.

Как пишет DB, на то, что над штрихкодом на упаковке серии кукол «Поющая Эльфаба» вместо ожидаемой ссылки на официальный сайт мюзикла была указана веб-страница порнографической студии в Калифорнии, название, которой оказалось схожим с названием фильма, обратили внимание покупатели. Эта информация быстро распространилась в социальных сетях, вызывав волну обсуждений.

На данный момент неизвестно, сколько кукол было произведено с этой ошибкой. Компания Mattel сообщила, что работает над скорейшим устранением опечатки. При этом производитель пока не объявлял об отзыве продукции и не предлагал вернуть деньги пострадавшим покупателям.

Согласно информации на сайте компании, куклы можно приобрести в магазинах Target. Однако по состоянию на 10 ноября их нельзя было заказать через сайт этого ретейлера.