В честь Дня спасателя Российской Федерации серый кот Толик из отряда МЧС Москвы «Семенычи» получил специальное звание прапорщика, сообщается в телеграм канале ведомства. Этот отряд, который СМИ часто называют «пушистым», состоит из животных, которые были спасены на пожарах, подобраны на улице или сами прибились к 89 пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве.

«Анатолий активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона. Он каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их», — рассказали спасатели.

В честь знаменательного события сотрудники МЧС смастерили Толику маленькие погоны, а позже собираются сшить ему служебную форму спасателя. «За годы службы котик завоевал сердца огнеборцев, став их верным другом и талисманом», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Пожарные поясняют, что коты из отряда «Семенычи» помогают защищать спецоборудование от посягательств со стороны мышей, снимают стресс у сотрудников и служат оракулами: уже сложилась примета, что если утром при выходе на смену служебный кот спит, значит, день пройдет спокойно.

Отряд «Семенычи» был создан в мае 2023 года и получил название в память о коте-пожарном Семене. В его состав вошли животные из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. В пресс-службе МЧС подчеркивали, что, хотя в отряде есть собаки, лисы, черепахи и представители других видов, именно котов спасатели считают своими талисманами.