Герцогиня Сассекская Меган Маркл завершила съемки собственного шоу, посвященного кулинарии, премьера которого состоится на Netflix, сообщает The Daily Beast.

«Все прошло хорошо, и все готово», — заявил источник в Голливуде.

Основная часть съемок прошла на территории частного особняка в Монтесито, Калифорния, а также рядом с цветочным магазином Florabundance в прибрежном городе Карпинтерия.

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри заключили соглашение с Netflix на производство контента, рассчитанное до конца 2025 года. Новое шоу, которое будет посвящено кулинарии, домоводству и садоводству, станет продолжением закрывшегося блога Меган Маркл Tig.

Это будет первое развлекательное шоу с участием Меган Маркл после выхода документального фильма «Гарри и Меган» на Netflix в 2022 году, где пара поделилась личной историей и рассказала о причинах своего конфликта с британской королевской семьей.

В 2022 году на платформе Netflix вышел сериал «Сердце непокоренного», посвященный подготовке участников к Играм непокоренных — спортивному мероприятию, основанному принцем Гарри для раненых военнослужащих.

Весной 2024 года стало известно, что Меган Маркл планирует перезапустить свою карьеру в Голливуде.