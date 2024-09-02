Телеканал ТНТ показал первые кадры «Небриллиантовой руки», ремейка комедии Леонида Гайдая. В ленте, которую хотят выпустить на Новый год, сыграли Никита Кологривый и Тимур Батрутдинов. Киноблогер BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с RTVI сообщил, что запрещать ремейки не стоит, а вещатель, по сути, устраивает «капустник на телевизоре, за который не требуют денег».

«Меня радует здесь одно — что они не эксплуатируют это в кинотеатрах. Это капустник на телевизоре, за который не требуют денег. Государство не вкладывает в это миллионы, это ТНТ где-то купило, возможно, права и пародийное шоу выпускает. В теории меня как гражданина это больше всего радует во всей этой ситуации», — сказал Баженов.

По его мнению, ТНТ сейчас «ремейкают все популярные фильмы, которые традиционно транслируются в Новый год». Но запрещать это не следует, уверен киноблогер, так как зритель «голосует просмотрами». Учитывая, что это уже третий ремейк, который снимает телеканал, то это означает одно: «по конкуренции ни Первый канал, ни какие-то другие не вывозят пародийные капустники ТНТ».

«Это объективная реальность, нравится она мне или не нравится, это неважно. Будут и четвертый, и пятый [ремейки], если другие каналы не попытаются придумать что-то интересное. В Новый год, если включить центральные каналы, это ужас. Абсолютная лень и нежелание что-то делать и придумывать. И вот на этом фоне, видимо, ТНТ и выезжает», — считает Баженов.

Как сообщает пресс-служба ТНТ, герой «Небриллиантовой руки» Семен Горбунков (его сыграет Батрутдинов) попадает в Дубае к контрабандистам, которые наложат ему гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом». Также главного героя задержит французский полицейский, так как примет его за основателя Telegram Павла Дурова.

По словам создателей, в картине будет много отсылок к другим популярным фильмам, сериалам, мемам и явлениям поп-культуры, в том числе к Джокеру и Харли Квинн, «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Контрабандистов Гену Козодоева и Лелика сыграют певец Алексей Воробьев и актер Максим Лагашкин. В ремейке также заявлен Никита Кологривый, но в какой роли, пока не объявлено.

Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, в разговоре с NEWS.ru пожелала авторам ремейка, чтобы «вторая версия была не хуже первой». Однако сын народного артиста СССР Юрия Никулина, худрук Московского цирка Никулина Максим Никулин заявил тому же изданию, что выступает против переосмысления комедии Гайдая: «Кто-то хорошо сказал: нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашел его».

«Небриллиантовая рука» станет третьим ремейком ТНТ к Новому году. В 2022 году телеканал показал 31 декабря свой проект «СамоИрония судьбы!» по мотивам «Иронии судьбы», а в 2023-м — музыкальную ленту «Иван Васильевич меняет всё!», основанную на комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Последняя стала самым популярным телефильмом 2023 года среди россиян в возрасте от 10 до 45 лет по городам с населением свыше 100 тысяч человек.