К россиянам в Европе нередко относятся с подозрительностью. Это в интервью RTVI признал посол Европейского союза в Москве Ролан Галараг. При этом дипломат заявил, что это не целенаправленная политика Брюсселя по дискриминации, но следствие «нынешней политики российского правительства».

«Конечно, я живу не в пузыре. Я знаю, что некоторые россияне испытывают трудности за границей. Конечно, я знаю об этом. Но, к сожалению, я бы сказал, что они могут винить в этом их собственное правительство. Это очень просто. Что делает Россия? Я имею в виду, вы можете представить себе страну, которая вторгается к своим соседям. Мы живем в 21 веке, серьезно! Это создало России очень плохую репутацию. Мне жаль это говорить, но в этом все дело, к сожалению», — уверен Ролан Галараг.

По его словам, из-за этого в отношении россиян «будет возникать очень много подозрений».

«Найдутся люди, которые будут крайне настороженно относиться к россиянам и так далее. Но, опять же, это не из-за санкций. Это из-за политики российского правительства. Так что россияне должны обвинять свое собственное правительство в трудностях, с которыми они могут столкнуться за пределами России. <…>Но это не политика ЕС. Это частные компании, банки, страховые компании и так далее. Как я уже говорил, они несколько подозрительны. <…> И, сталкиваясь с некоторыми россиянами, они думают: “Нам, правда, стоит иметь с ними дело?”», — отметил посол ЕС.

Дипломат рассказал, что и сам испытал на себе эту подозрительность — поскольку работает в России.

«Может, вы не знаете, но это также относится и ко мне. Когда я обращаюсь в свой банк [в Европе] и говорю им, что живу и работаю в России, они начинают задавать вопросы. Я не шучу. Это правда», — поделился посол Евросоюза с RTVI.

При этом он не согласен в том, что санкции ЕС бьют, прежде всего, по обычным россиянам.

«В России примерно две тысячи физических и юридических лиц находятся под санкциями. Две тысячи. Сопоставимо ли это с населением более 140 миллионов человек? Мишенью и объектом санкций является не российский народ, но люди, которые имеют прямое отношение к нынешней политике российского правительства. И я не думаю, что это изменится. Для остального населения ничего не изменилось. Я имею в виду, что они по-прежнему могут приезжать в Европу, если захотят», — заявил посол ЕС.

К примеру, для российских студентов все еще действует программа Erasmus.

«Это стало сложнее, я согласен. Но это все еще возможно. Люди [из России] могут там [в ЕС] работать, люди могут туда ездить и путешествовать. Могут там учиться», — отметил Ролан Галараг.

По словам посла, у попадающих под санкции россиян всегда есть возможность их оспорить.

«Я говорю вам, что нет, мы не верим в коллективную ответственность, и именно поэтому санкции носят точечный характер, и еще вы можете оспорить их в суде. Они основаны на доказательствах, потенциально подлежат снятию, и их действие ограничено по времени. И на самом деле есть примеры того, что санкции снимались. <…> Реакция россиян обычно заключается в том, чтобы объявить о введении санкций против европейских граждан. Но они никогда не публикуют списки. Мы никогда не знаем, кто попадает под санкции, если попадает», — заключил глава представительства ЕС в России.