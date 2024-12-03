Следственный комитет в Петербурге начал проверку после обнаружения тела блогера Amoral (Дмитрия Костенкова). Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского ГСУ СК.

Тело молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, обнаружили вечером 1 декабря на Заречной улице в поселке Парголово. Организована доследственная проверка, назначены судебные экспертизы, устанавливаются причины случившегося, сообщили в СК.

В пресс-релизе ведомства не приводится имя погибшего. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о 27-летнем Дмитрии Костенкове, который вел на YouTube канал Amoral.

1 декабря в телеграм-канале Костенкова появилось видео, в котором блогер заявил, что «если вы видите этот кружок, значит меня уже нету». Он попросил прощения у подписчиков, а также оставил номер банковской карты для донатов «на похороны» и покрытие долгов. На следующий день в его канале вышел еще один ролик, в котором блогер говорит, что после смерти «ничего нет».

«Сорри за такой прикол, простите. <…> Меня уже не существует. Я уже умер — вчера, позавчера, не знаю», — добавил Костенков.

Знакомая Костенкова, увидевшая его прощальные записи, сообщила в полицию о его намерениях, утверждает «Фонтанка». Девушка сама отправилась домой к блогеру, но «было поздно», пишет издание.

Подписчики блогера сначала сочли его записи пранком, однако модераторы канала Костенкова в Telegram подтвердили его гибель.

«Мы, как и все, хотели бы думать, что это просто очень плохая шутка или хайп, с его стороны, но к сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему», — говорится в посте команды модераторов.

Администраторы канала также опубликовали скриншот сообщения, как утверждается, от матери Костенкова. В нем выражается благодарность за «слова поддержки, за моральную и материальную помощь».

Некоторые комментаторы оставили под последними постами блогера «аморальные шутки» и пожертвовали ему на похороны суммы в копейках, обратила внимание «Комсомольская правда». После этого модераторы канала объявили о решении закрыть чат «навсегда».

Автор YouTube-канала Marazm (2,88 млн подписчиков) написал, что перед смертью Костенков заранее отснял несколько видео и поставил их на отложенную публикацию.

«Нет, это не хайп и не рофл. В сети он с того момента не появлялся, а его близкие этот факт подтвердили. Дима был очень скрытным человеком и не любил делиться своими трудностями, поэтому причин никто не знает», — отметил блогер.

Блогер Milka Maker назвал Костенкова хорошим другом и отметил, что его смерть стала неожиданностью. По его словам, трагедия случилась за несколько часов до публикации последних постов Amoral в телеграме. Milka Maker также отметил, что Дмитрий «свое состояние держал в тайне».

По словам подруги Костенкова, он страдал от затянувшейся депрессии, пишет «Mash на Мойке». По одной из версий, у блогера в последнее время были финансовые трудности.