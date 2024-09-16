Мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову на инаугурации подарили кнут и пряник как символы власти, а также Конституцию. Глава города заявил RTVI, что эти предметы можно рассматривать в качестве «методов к руководству».

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом Конституцию», — сказал Симонов.

Ранее телеграм-канал «Иркутск политический» сообщил, что депутаты иркутского заксобрания Артем Лобков и Виталий Перетолчин на инаугурации Симонова, которая прошла 14 сентября, подарили ему кнут и пряник. Парламентарии в шутку назвали их «атрибутами власти». К подарку также прилагалась Конституция России.

На своей странице во «ВКонтакте» Симонов назвал новую должность «сложной и ответственной, но интересной» работой, а своей целью — благополучие Усть-Илимска.

В январе на заседании думы в ХМАО депутат Сергей Яковкин подарил главе Советского района Евгению Буренкову разводной ключ, чтобы тот «приезжал на аварии и лично устранял их», а также билет в любую точку страны. Таким образом чиновник, сделал руководителю района намек на отставку из-за массовых аварий в городе, писала «Газета.Ru». Буренков тогда заявил, что причина прорывов связана с ветхими сетями.

В июля художественный руководитель Национального музыкально-драматического театра Светлана Горчакова подарила главе Коми Владимиру Уйбе шапку Мономаха, сообщало агентство БНК.