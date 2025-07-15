В России «угробили выборную систему», заявил RTVI лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее журналистам он сообщил, что те, кто продвигал инициативу о ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ), являются «стопроцентными мерзавцами и провокаторами».

«Убрали контроль, [теперь] будут на пеньках голосовать три дня. Это не выборы, а недоразумение. Что касается муниципальной реформы. Вот работают с тобой люди каждый день. Когда ты рядом живешь, они тебя [обо всем] спросят. А [теперь] будет не к кому обратиться. Вот я пришлю, например, гауляйтера к тебе очередного, а ему твои болячки не нужны», — сказал он RTVI.

Ранее 15 июля Зюганов, выступая перед журналистами, раскритиковал три инициативы: закон, который позволяет регионам отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и ликвидировать сельские поселения как самостоятельные муниципалитеты; законопроект о соцподдержке сожительниц погибших участников СВО и закон о проведении электронного голосования без использования бумажных бюллетеней.

По его мнению, те, кто это продвигают, являются «стопроцентными провокаторами, которые в условиях войны не понимают, что делают, а если понимают, то они провокаторы и мерзавцы». Также Зюганов заявил, что сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников «одну за другой вкидывают идеи, которые губят страну».

В марте Зюганов, комментируя законопроект о проведении электронных выборов без бумажных бюллетеней, заявил, что «Клишас притащил очередную лажу, по которой надо отменить все бюллетени и взять под колпак все партийные организации, везде делать видеосъемку».

«А каким образом делать видеосъемку, если у нас политическая конкуренция и та программа, с которой я пойду на выборы, — это секрет партии? Это не просто чушь, это такое же недоразумение, как ликвидация местных советов», — сказал он.

В 2020 году Зюганов раскритиковал законопроект Клишаса и Крашенинникова об изъятии детей «вызовом всему обществу». «Мы просто обязаны жестко и организованно выступить против этой либеральной подлости с откровенно фашистским душком», — заявил политик.