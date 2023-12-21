Блогер Анастасия Ивлеева 20 декабря провела в Москве вечеринку с дресс-кодом almost naked (практически голые). Среди гостей были Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Мероприятие вызвало возмущение депутатов, патриотических организаций и военных блогеров: они потребовали проверить его на пропаганду ЛГБТ*, наркотиков и экстремизма, а также устроить бойкот присутствовавшим там звездам. Подробности ― в материале RTVI.

Анонс вечеринки Ивлеева опубликовала еще в середине ноября. Стоимость билетов на открытую часть мероприятия, которое проходило в клубе «Мутабор», достигала 1 млн рублей, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». В числе приглашенных были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган и другие знаменитости.

Вечеринка возмутила представителей патриотических организаций и военных блогеров. Движение «Зов народа» обратилось к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проверить вечеринку на экстремизм и пропаганду наркотиков.

В обращении, фрагмент который опубликовал телеграм-канале Readovka, говорится, что мероприятие проходило «во время, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности». «Среди гостей замечены целующие[ся] мужчины, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических средств», — говорится в документе.

В Генпрокуратуру также обратилось движение «Сорок сороков». «Если органы найдут нарушения, то клуб могут как минимум оштрафовать или ограничить работу», — пишет Mash. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ*, пишет «Фонтанка».

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку на предмет наличия «признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Ее поддержал коллега Виталий Милонов, пообещав составить аналогичное обращение.

Реакция Ивлеевой (в телеграм-канале)

Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин! Они такие красивые, классные!» Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Как так можно, эстрада опустилась!» Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Станет так скучно, когда все друг друга будут любить, и принимать, и считать красивыми. Вы представляете? Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи.

Реакция РПЦ, журналистов и общественников

Телеведущий Владимир Соловьев

В стране война идет, а вот эти твари, мрази, устраивают вот это всё. Скоты, которым плевать, что происходит. Насколько вы должны быть морально глухими? Вот сейчас мальчишки на фронте воюют. Насколько вы должны вообще ничего не понимать про страну, про Путина? Верховный главнокомандующий поднимает бокал за нашу Победу, а вы сволочи — вы за кого? Вы даже себе представить не можете, как вас народ ненавидит и презирает.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе (в комментарии «Ленте.Ру»)

Церковь, как и многие другие традиционные религиозные общины нашей страны, относится с непониманием к попыткам пропагандировать разврат, культ обнаженного человеческого тела и подрывать представление о приличиях в публичном пространстве.

Писатель Захар Прилепин

Они уже готовятся к новогоднему огоньку. И они не то, чтоб слишком наряжались. Они так выглядят вообще. Это их обычный, нормальный вид. Но в 2023 году смотреть на всё это особенно мерзко.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. И я в этом абсолютно уверена, пообщавшись недавно с ранеными солдатами. Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство.<…>

Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне.

Поэтесса Анна Ревякина

То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это всё реально происходит… Происходит именно сейчас, именно в это время!

Реакция военкоров и военных каналов

На кадрах отдельный мерзкий мир, который смотрит на нас свысока и конвертирует ненависть народа в прибыль. <…> Если бы была статья «За дискредитацию России», то их надо было бы судить именно по ней.

Военный волонтер Роман Алехин

Вот как это может воспринять обычный русский человек? Как предательство, а их именно как врагов народа. <…> И пусть кто-то против сталинских репрессий, да и сатанинский шабаш вроде был закрытый, но репрессии могут быть не в лагерях, а как раз в обычном обращении внимания всех контролирующих органов на их бизнесы и налоги (а тут уже по закону все), запрет на финансирование любых их мероприятий за счет бюджета или за счет денег фирм, которые получают госзаказы.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

А вы, простите, друзья, чего от них ожидали-то? Будто что неожиданное случилось. <…> Все эти люди живут в параллельной реальности. Давно причем. Там не то, что войны нет. Там даже бедных нет. <…> Вы возмущены, но вы от бесноватых ждете праведности. Старые некрасивые и неумные люди разделись и показали все, на что способны.

Военкор Роман Сапоньков

Видео с вечеринки отвратительно своей похабностью. Реально помыться хочется. И засыпать территорию хлоркой, вместе с присутствующими.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Честно, меня эта мерзотная тусовочка с дорогостоящими жопами задевает меньше, нежели администраторы гостиниц, которые не пускают людей в русской военной форме на белые простыни.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России