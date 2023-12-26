По сравнению с 2021 годом доля России в экспорте Финляндии сократилась более чем в шесть раз. Такие данные RTVI сообщили в финском МИД.

В МИД Финляндии утверждают, что санкции, введенные против России, мало повлияли на экономику республики.

«Санкции в отношении России или сокращение объемов торговли оказали лишь ограниченное влияние на экономическую ситуацию в Финляндии», — говорится в ответе финского дипведомства на вопрос RTVI.

В Хельсинки настаивают, что экспорт Финляндии в Россию сокращается давно — с 2013 года, то есть еще до референдума в Крыму и начала вооруженного конфликта на Украине.

«В 2021 году доля России в экспорте Финляндии составляла 5,6%, на данный момент она составляет около 0,9%», — сообщили RTVI в МИД Финляндии.

Как утверждают в ведомстве, «финским компаниям удалось адаптироваться к ситуации и найти другие рынки сбыта для своей продукции». Между тем еще в марте 2023 года издание Helsingin Sanomat подсчитало, что уход с российского рынка принес финским компаниям и производителям убыток в размере около €4 млрд.

Также в финском МИД подтвердили RTVI, что пункты пересечения границы с Россией останутся закрытыми до 15 января 2024 года (до 14 января включительно). В Хельсинки назвали эти меры «исключительными, но временными». Там обвиняют Москву в использовании «инструментальной миграции против Финляндии». «Российские власти разрешили лицам без необходимых документов въезжать в Финляндию, а также сопровождали их до границы и препятствовали их возвращению в Россию», — утверждают в финском дипведомстве.

В Кремле и на Смоленской площади отрицают, что Россия каким-либо образом организовала искусственный приток мигрантов к финской границе. «Ещё раз ответственно заявляем: никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом», — заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российские пограничники также сообщали о задержании иностранцев, у которых были не в порядке российские визы.