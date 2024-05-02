МИД Киргизии призвал граждан республики временно отказаться от поездок в Россию без «веских оснований». Как отмечается в заявлении на сайте ведомства, рекомендация связана с усилением контроля на границе.

«Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — указывает киргизский МИД.

В ведомстве отметили, что рекомендации вызваны «информацией в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана». В то же время по состоянию на 2 мая 2024 года сигналов об аналогичных случаях в адрес диппредставительств республики не поступало, подчеркивается в заявлении.

В начале апреля заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев сообщил, что Россия после теракта в «Крокус Сити Холле» запретила въезд 69 киргизским гражданам.

От поездок в Россию также предостерег Таджикистан

МИД Таджикистана в конце апреля призвал граждан республики временно воздержаться от поездок в Россию «без острой необходимости». На следующий день представитель ведомства Шохин Самади заявил, что около 1 тыс. таджикистанцев «застряли» в московских аэропортах. По словам дипломата, по меньшей мере 27 человек выдворили из страны.

29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту послу России в республике Семену Григорьеву в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана на территории России. «В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что более тщательные проверки иностранных граждан, въезжающих на территорию страны, проводятся в рамках усиленных мер по профилактике терроризма. «Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц», — указала она.

Позднее глава российского МИДа Сергей Лавров пояснил, что главной причиной более тщательных проверок стал теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. Министр заверил, что меры не направлены «против конкретной нации или религии».