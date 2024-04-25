Информация о том, что в МИД России обсуждают запрет на выдачу и замену документов за границей, — это ложь. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Консульского департамента ведомства. О том, что такое обсуждение якобы ведется, ранее 25 апреля написала «Новая газета».

«Откровенное вранье и ложь. <…> Данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», — подчеркнули в министерстве.

В Консульском департаменте ведомства отметили, что МИД и входящие в его систему дипломатические представительства и консульские учреждения «насколько возможно заблаговременно» предупреждают граждан о планируемых изменениях. «Намерены придерживаться подобной линии и впредь», — говорится в опубликованном сообщении.

О якобы обсуждении запрета на выдачу и замену документов за границей ранее 25 апреля написала «Новая газета», ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении проект приказа. По данным издания, речь идет о «временной приостановке оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями МИД России за рубежом. В проекте документа запрет предлагается ввести уже c 2024 года, отмечала газета.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RTVI заявил, что «некоторым категориям граждан, может быть, и ограничил бы выдачу документов за рубежом».

«Я бы некоторым категориям граждан, может быть, и ограничил бы выдачу документов за рубежом, а так бы я бы не ограничивал, это моя личная позиция», — подчеркнул он.

Чепа пояснил, что, если говорить о «наших гражданах в целом», то дополнительные «препоны, проблемы и сложности — это плохо». В то же время, по его словам, «у нас большое количество людей, которые взяли и скрылись от СВО, и у многих заканчиваются сроки действия документов, например, паспортов». «Вот они как раз-таки и больше всего и волнуются», — считает депутат.

Запрет выдачи документов за границей для белорусов

В сентябре 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко запретил выдавать паспорта гражданам страны за рубежом. Согласно поправкам, которые были внесены в указ от 2008 года «О документировании населения Республики Беларусь», белорусы могут получить или обменять паспорт только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в связи с этим решением «многие важные услуги становятся недоступными — например, нельзя будет поменять паспорт в посольствах и консульствах». «А значит, те из вас, кто не могут безопасно вернуться в Беларусь, рискуют остаться без важнейшего документа для легальной жизни и работы за рубежом. Мы проводим консультации с теми странами, где находятся белорусы, чтобы решать проблемы белорусов на законодательном и исполнительном уровне», — подчеркнула она.