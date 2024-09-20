Российский лидер Владимир Путин не полетит в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, вместо него на торжественную церемонию отправится назначенный представитель. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

В августе Путину направили официальное приглашение на инаугурацию мексиканского президента, которая запланирована на 1 октября.

«Мы такое приглашение получили, мы признательны мексиканской стороне за это. Президент Российской Федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства», — сообщил Щетинин.

Дипломат добавил, что Москва действует в соответствии с существующей протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера.

В начале июня в Мексике прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала Клаудия Шейнбаум, ставшая первой женщиной-президентом в истории страны. Она выдвигалась в качестве кандидата от правящей партии Morena («Движение национального освобождения»).

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах и назвал Мексику «традиционно дружественным партнером России» в латиноамериканском регионе.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил российский лидер.

Нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе заявил, что власти страны не арестуют Путина по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, если он приедет на инаугурацию Шейнбаум. По словам мексиканского лидера, «это невозможно сделать и это не от нас зависит».

Тогда же Обрадор подчеркнул, что Мексика выступает за мир и предлагает посредничество в отношении военного конфликта России и Украины.