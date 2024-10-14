МИД Украины осудил американского музыканта Джареда Лето за слова о желании выступить в России, когда «все эти проблемы» закончатся. Вокалист группы Thirty Seconds to Mars обратился к публике во время концерта в столице Сербии Белграде, где было немало россиян.

Лето попросил людей из России поднять руки, после чего в зале раздались крики одобрения.

«Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев», — пообещал Лето поклонникам из России (видеозапись публикует в соцсети X украинский МИД).

В Киеве заявление Лето посчитали оскорбительным для жертв военного конфликта.

«То, что Джаред Лето “чувствует русскую энергетику” и хочет выступить в России, является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями, защищая свободу», — утверждает МИД Украины.

В марте 2022 года Джаред Лето написал в соцсетях пост в поддержку Украины, опубликовав фотографию с украинским флагом. Агентство «РБК-Украина» замечает, что от резких обвинений в адрес России музыкант воздержался, отметив лишь, что его сердце «разбито».