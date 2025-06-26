Эксперимент по использованию беспилотного такси должен быть расширен на регионы России, это позволит сократить число иностранцев, занятых в частном извозе. С такой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились депутаты от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и Антон Ткачев. Документ есть в распоряжении RTVI.

Нечаев и Ткачев предлагают ускорить расширение зон тестирования беспилотного такси в Москве, а также поэтапно запустить автономные перевозки в других городах России, «которые находятся в высокой степени готовности». Какие именно города депутаты считают готовыми к включению в эксперимент с беспилотным такси, в документе не уточняется.

Необходимость расширения эксперимента с беспилотными такси «Новые люди» объясняют тем, что в такси работает все больше иностранных граждан. Авторы обращения со ссылкой на неуказанных профильных экспертов отмечают, что только в Москве в этой сфере работает почти 60 тыс. иностранцев, а в отдельных городах доля таких сотрудников составляет от 10% до 40%.

Ранее «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением высылать семьи иностранцев из России, если их дети не посещают школу.