Эксперимент по использованию беспилотного такси должен быть расширен на регионы России, это позволит сократить число иностранцев, занятых в частном извозе. С такой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились депутаты от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и Антон Ткачев. Документ есть в распоряжении RTVI.

Нечаев и Ткачев предлагают ускорить расширение зон тестирования беспилотного такси в Москве, а также поэтапно запустить автономные перевозки в других городах России, «которые находятся в высокой степени готовности». Какие именно города депутаты считают готовыми к включению в эксперимент с беспилотным такси, в документе не уточняется.

Необходимость расширения эксперимента с беспилотными такси «Новые люди» объясняют тем, что в такси работает все больше иностранных граждан. Авторы обращения со ссылкой на неуказанных профильных экспертов отмечают, что только в Москве в этой сфере работает почти 60 тыс. иностранцев, а в отдельных городах доля таких сотрудников составляет от 10% до 40%.

Ранее «Новые люди» обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением высылать семьи иностранцев из России, если их дети не посещают школу.

Мигрантов из Узбекистана подселяли к россиянам через «Госуслуги»

«Многие из этих водителей работают нелегально или на условиях, не соответствующих трудовому законодательству, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров. Более того, рост числа мигрантов, работающих в такси, сопровождается увеличением числа преступлений, совершенных с участием водителей такси», — говорится в обращении «Новых людей».

Решением обозначенной проблемы в партии видят расширение географии внедрения беспилотных такси, которые сейчас в рамках эксперимента используются в некоторых районах Москвы, Иннополисе (Татарстан) и на федеральной территории «Сириус».

Беспилотные такси хорошо зарекомендовали себя на дорогах, утверждают «Новые люди». По данным Минэкономразвития, которые приводит партия, беспилотные автомобили в рамках ээксперимента уже соревршили более 90 тыс. поездок, и за все это время было зафиксировано только 36 ДТП, только два их них произошли по вине беспилотного автомобиля.

«Эксперимент, начавшийся в 2022 году в Москве, Татарстане и «Сириусе», уже показал положительные результаты. Таким образом, беспилотные такси могут стать альтернативой для замены водителей-мигрантов, обеспечивая высокий уровень безопасности и снижение криминогенной ситуации», — говорится в обращении «Новых людей».

Многие регионы самостоятельно запрещают иностранным гражданам работать в определенных сферах, в том числе и в такси. Власти Санкт-Петербурга с 1 июля запретили мигрнатам работать в такси и курьерской доставке. Подобные запреты действуют уже в 47 регионах России.