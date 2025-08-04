«Настоящие» педофилы должны «посидеть подольше», но менять в их отношении законодательство в России сейчас не требуется, в том числе чтобы не допустить «сведения счетов», заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал предложение Минздрава Казахстана химически кастрировать осужденных за сексуальное насилие над детьми за полгода до их освобождения.

«Считаю, что настоящий педофил может подольше посидеть. <…> Эти люди должны быть на учете, их нельзя принимать ни в коем случае ни в какие образовательные, детские, медицинские организации», — сказал Милонов.

При этом он подчеркнул, что на данный момент не нужно изменять законодательство в отношении людей, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

«Менять его не надо, я считаю. Потому что в нашем законодательстве, слава богу, нет принципа полной или частичной казни, отрубания рук, голов и так далее. Все-таки это атрибут нецивилизованный», — заявил Милонов.

Ранее Минздрав Казахстана предложил изменить правила применения химической кастрации в отношении педофилов. Согласно поправкам, администрации исправительных учреждений должны за год до освобождения заключенного направить в суд материалы для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Экспертиза должна определить наличие диагноза «педофилия» и склонность к насилию. Если риски подтвердятся, то по решению суда осужденному за педофилию за полгода до его освобождения могут назначить химическую кастрацию.

Комментируя предложение властей Казахстана о практике применения химической кастрации, депутат сообщил, что лично он относится к такого рода инициативам с «большой обеспокоенностью».

«Почему? Потому что я бываю иногда в местах лишения свободы, беседую с людьми. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы все приговоры были абсолютно справедливы, но это не всегда так бывает, и по этим статьям 132—134 УК [преступления сексуального характера, включая насилие над детьми] есть очень много нюансов. Думаю, для начала мы должны сейчас серьезно посмотреть судебную практику и, может быть, сделать все возможное, чтобы исключить любые возможности сведения счетов через эту статью. А такое тоже, к сожалению, бывает», — сказал он.

Милонов напомнил, что иногда людей после выхода на свободу оправдывают.

«Случаи бывают разные. Может быть, не очень популярно так говорить, но я видел разные случаи. Поэтому давайте мы без членовредительства будем пока действовать», — заключил парламентарий.

Химическая кастрация предполагает введение препаратов, подавляющих половое влечение на длительный срок или пожизненно. В некоторых странах, таких как Канада, Дания, Германия, Норвегия, Швеция и отдельных штатах США, применяется принудительная химическая кастрация. В Казахстане проводится принудительная химическая кастрация, она предусмотрена Уголовным кодексом республики.

В России с 2012 года существует добровольная химическая кастрация для осужденных за сексуальное насилие над несовершеннолетними, если они сами дали согласие. При этом вопрос о том, чтобы сделать эту процедуру принудительной, неоднократно поднимался активистами и политиками.

В январе 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность химической кастрации педофилов, заявив, что растлители детей — это «больные люди, звери, нелюди» и «конечно, их нужно изолировать от общества». Так, в июне 2023 года ЛДПР сообщила, что вскоре внесет в Госдуму законопроект о введении в России принудительной химической кастрации для педофилов. В том же месяце Беларусь включила химическую кастрацию в алгоритм лечения педофилов.