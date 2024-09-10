Депутату Госдумы Виталию Милонову не удалось продвинуть свою инициативу по учреждению премии имени Егора Летова для молодых патриотичных рок-музыкантов. Об этом он сам сообщил «Газете.ру» в день рождения Летова 10 сентября.

Свое предложение Милонов направлял в Министерство культуры России в конце января.

«К сожалению, ответить “нет” они не могут, потому что это будет антинародный ответ. <…> Но и “да” ответить они не решаются. Видимо, это письмо попало в руки к каким-то либералам, скрытым, антинародным», — предположил депутат.

Он рассказал, что теперь постарается добиться, чтобы была создана школа имени Летова для начинающих рок-музыкантов. Это будет поддержано, полагает Милонов.

«Потому что это как раз такой человек, который навсегда вошел в историю нашей страны, историю нашего искусства», — сказал депутат про Летова.

В январе, представляя инициативу по учреждению премии или конкурса имени Летова, Милонов написал в своем телеграм-канале, что имя этого музыканта «крепко ассоциируется в умах людей с идеей патриотизма и любви к своей стране, несмотря на обстоятельства и времена».

«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его “либеральных коллег” по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда “западных ценностей”, разрушающих и размывающих основы русской культуры», — рассуждал Милонов.

Он высказал мнение, что в России наступил «ренессанс отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада», поэтому люди «переосмысливают наследие» таких советских и российских поэтов и исполнителей как Егор Летов. Милонов назвал его «выдающимся».

Основатель и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона» Егор Летов скоропостижно скончался 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет в своем родном городе Омске. 10 сентября ему могло бы исполниться 60 лет.