В любящей семье родители не будут ни избивать детей, ни губить их «излишним либерализмом», то есть вседозволенностью, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова протоиерея Андрея Ткачева о том, что детей можно бить, но только в том случае, если они растут в полной семье и ведут себя «слишком вызывающе».

«Взаимоотношения внутри семьи — наказание, дать по попе, не дать по попе — это вопрос тех законов, которые действуют, если мы берем аналогию с государством. <…> Иногда, когда ребенок куда-то побежал и может оказаться на дороге, то мы же кидаемся, останавливаем его, силой забираем с дороги. Может быть, это не очень гуманно, но это вопрос силы, которая основана на любви к ребенку», — уточнил депутат.

При этом важно, добавил Милонов, чтобы в семье была не только любовь к ребенку, но и действовали общепринятые для всех ее членов правила, которым бы они следовали неукоснительно.

«Здесь, с одной стороны, нельзя углубляться в излишний либерализм, когда ребенок растет баловнем и ему все дозволено, его не останавливают. Все эти новые технологии и психологи, которые говорят, что “ребенок имеет право” и так далее. Он в 12 лет еще ничего делать не умеет, а уже говорит, что имеет право выбора и так далее. Другая крайность — это когда ребенка бьют, избивают, — в семье тоже недопустима. А происходит это все из-за того, что нет нормальной любви», — сказал парламентарий.

Милонов подчеркнул, что физическое наказание для ребенка — это «крайняя мера».

«Она может быть использована. Но без регулярных порок, ремней и так далее. Это неправильно. Опять же — я против того, чтобы мы вмешивались в то, как в семьях построены взаимоотношения. Ни один любящий отец, ни одна любящая мать не будут колошматить своего ребенка в нашей традиции. <…> Ни один любящий отец и мать ребенка не будут ни избивать, ни губить его другим способом — вседозволенностью», — заключил он.

Ранее Ткачев заявил, что детей в некоторых случаях можно бить, но только если они растут в полной семье, а ребенок себя ведет «слишком вызывающе, и ничем, кроме физического наказания, его не остановишь».

«Иногда бывают случаи, где это просто неизбежно. Не потому, что мы этого хотим, потому что накопились противоречия, они иначе не решаются», — сказал священник.

При этом он подчеркнул, что в целом относится к такой практике отрицательно, потому что «мы не маньяки»: «Я по опыту скажу — те, кто бьет, тому может это понравиться».

По словам священника, у тех, кто увлекается физическими наказаниями, может проявиться «маньячная штука» из-за того, что они бьют, по сути, беззащитного человека.

«Это все ужасно, конечно, но в целом бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно. И это необходимо, но для этого нужна полная семья. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. Вот что мы говорим о Боге? Что Бог добрый, но Бог наказывает, Бог долго ждет, но больно бьет. Это все выражается в отце. А вот жалость, милость, теплота, защита — это все выражается в матери», — сказал священник.

Когда это в семье есть, отметил Ткачев, то матери будет достаточно показать расшалившимся детям «дисциплинарный фактор» — то есть ремень, чтобы успокоить их даже в отсутствии отца.

«Вы знаете, что за битого двух небитых дают. То есть люди, которые терпели что-нибудь в жизни, они лучшими вырастают. Воспитание должно быть спартанское: и просыпаться рано, и делать зарядку, и убирать за собой самому, и иметь дисциплину, потому что иначе жизнь тебя поломает. К этому относится и общий вопрос как бы о наказаниях», — уточнил священник.

Он уточнил, что семья в этом плане похожа на государство.