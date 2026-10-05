Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отставке министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева. Это произошло после скандала с футболистами ФК «Нижний Новгород» и полицейскими.

«Сегодня Сергей Яковлев подал прошение о своей отставке с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области. В свою очередь, принял решение это прошение удовлетворить, он покидает свой пост», — сообщил руководитель региона.

По словам Никитина, Яковлев уже получил от него «все необходимые оценки» произошедшего «в самой жесткой форме», а 5 октября сам подал прошение об уходе, которое было удовлетворено.

«Поведение чиновника, тем более министра, в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Употребление алкоголя в нерабочее время само по себе, разумеется, не запрещено. Но его последствия в виде публичного конфликта, нецензурной лексики, апелляции к своей должности и статусу абсолютно недопустимы», — написал губернатор в телеграм-канале.

Видеозапись конфликта появилась в соцсетях вечером 2 октября. Судя по данным на ней, снимали 28 сентября на Московском вокзале Нижнего Новгорода, пишет NN.RU.

Мужчина, представившийся министром, требует от патрульных задержать футболистов, которых называет нетрезвыми, и упрекает команду в вылете из Премьер-лиги. По итогам сезона 2025/26 клуб занял там 15-е место и теперь играет в Первой лиге.

«Я член правительства Нижегородской области. Где задержание?» — говорит он в ролике, который опубликовал РЕН ТВ.

Один из полицейских в ответ заметил, что от самого мужчины пахнет алкоголем, и предложил пройти с ним, передает NN.RU. Тот пригрозил написать заявление начальнику ГУ МВД по Нижегородской области Юрию Арсентьеву и уверял, что задержание футболистов согласовал с министром спорта.

Претензии он высказал и одному из игроков: по его словам, команда играет «мимо мячика». После этого разбирательство продолжилось в отделе полиции.

Изначально, как полагает Никитин, Яковлев хотел пресечь поведение других пассажиров поезда, которое показалось ему недостойным. Обоснованно ли это было, губернатор оценивать не стал, но назвал последовавшую реакцию «явно недопустимой».

«Сильная усталость, эмоциональное напряжение и другие обстоятельства могут объяснять состояние человека, но не могут быть основанием для апологии его поступка», — подчеркнул он.

Не получи эта история огласки, она, скорее всего, так и осталась бы рядовым бытовым эпизодом, но публичный статус накладывает совсем другую ответственность, считает глава региона.

«Министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня», — написал он.

На следующий день после публикации видео Яковлев записал обращение с извинениями. Затем он встретился с футболистами, признал, что был неправ, а саму ситуацию назвал «кривой».

«Было недопонимание, которое мы оставляем в прошлом. Мы болеем за вас и гордимся тем, как красиво вы играете и уверенно идете на первом месте — 36 голов в 12 матчах! Желаем скорейшего возвращения в Премьер-лигу», — сказал министр на встрече, видео которой опубликовал «Mash на спорте».

Никитин назвал извинения правильными «по-человечески», однако, по его мнению, важнее здесь «должностной аспект, служебная этика». Имя нового министра губернатор обещал назвать позже. Он выразил надежду, что эта история послужит уроком для всех госслужащих региона: к их поведению будут предъявлять самые строгие требования — «как при исполнении обязанностей, так и в жизни в целом».

Яковлев руководил министерством с момента его создания в апреле 2022 года. До этого он два года возглавлял департамент развития туризма и народных художественных промыслов, на базе которого и было образовано ведомство.