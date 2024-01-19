Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не накладывает политических ограничений. Такое мнение замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач высказал в интервью программе RTVI «Что это было».

По словам чиновника, такой подход является одним из преимуществ ЕАЭС.

«Что такое суверенитет? Что такое свобода? Когда членство любого суверенного государства в каком-то объединении не предполагает передачи существенной или важной части своего государственного суверенитета в коллективное (я уж не говорю — в какое-то чужое) патронирование или управление», — заявил Вольвач.

«Евразийский экономический союз уникален именно тем, что это, наверно, единственное такое внешнеэкономическое международное объединение в мире, которое не предполагает получения каких-то, условно говоря, экономических плюсов (не всегда очевидных) взамен на суверенитет и свободу», — продолжил замглавы Минэкономразвития.

Как отметил Вольвач, ЕАЭС — это не политическое, а в первую очередь экономическое объединение, которое призвано раскрыть экономические возможности каждой страны-участницы и добавить «дополнительную добавленную стоимость за счет интеграции со своими ближайшими соседями и партнерами по торговле и инвестициям».