Мнение экс-главы ЦБ Сергея Дубинина о том, что экономика России долго продержится даже при инфляции в 50%, как это было в Турции, не совсем корректно — оно не учитывает разницу между странами. Об этом RTVI заявили глава исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Почему нельзя сравнивать экономики Турции и России

Российский рынок, в отличие от турецкого, не имеет доступа к внешним инвестициям, поэтому проведенная Дубининым параллель между ними «абсолютно некорректная», считает Косой.

«Инвестпрограммы Турции в значительной степени финансируются зарубежными банками и международными финансовыми организациями. Поэтому все инвестпроекты номинируются не в турецкой лире, а в долларе — и в этом случае обеспечивается сходимость финансовых моделей. Мы же не имеем доступа к международным финансовым рынкам, поэтому в ближайшие год-два вряд ли сможем использовать внешних инвесторов для финансирования инвестпроектов», — пояснил он.

Хотя российские эксперты часто описывают турецкую экономику как «отстающую, деградирующую, погрязшую в инфляции», на самом деле страна развивается, подчеркнул Тарасов.

«У турецкого правительства всегда очень удачный экономический блок — там нет случайных людей. В него, как правило, попадают предприниматели с опытом в частном бизнесе, в государственном предпринимательстве и так далее», — отметил политолог.

Благодаря грамотному подходу к составу экономического блока в правительстве Турция научилась бороться с инфляцией и привлекать инвестиции, отметил Тарасов. По его словам, сравнивать турецкую экономику с российской некорректно, поскольку она несырьевая.

«В Турции сумели создать эффективную экономику в тех условиях, в которых они находятся. Они располагают определенными свободными средствами, осуществляют глобальные проекты в условиях получения доходов через несырьевой сектор. У нас сырьевой сектор пока доминирует, поэтому сравнивать структурно экономику России с Турцией — это, с моей точки зрения, натяжка», — считает эксперт.

Сколько же тогда продержится российская экономика?

По мнению Косого, экономика России будет сохранять устойчивость до тех пор, пока есть профицит внешних торгов, и уровень инфляции здесь не так важен.

«Слабый рубль, даже высокая инфляция — они не очень сильно влияют на стабильность российской экономики, но мы теряем в инвестиционной деятельности. У России сейчас начинаются проблемы с тем, что если мы на долгое время зависаем с такой ставкой ЦБ, не имея внешних источников финансирования, то у нас уже в 2025 году произойдет радикальное падение инвестиционной деятельности», — предупредил экономист.

Эту проблемную тенденцию, по его словам, уже можно заметить по рынку жилищного строительства. В январе-октябре выплавка стали в России сократилась почти на 7%, а «сталь в основном потребляется в строительстве», поэтому многие проекты в этой сфере застопорились, привел пример Косой.

В дальнейшем, по его словам, проблемы с инвестициями отразятся на производственных, инфраструктурной и других сферах.

«Это может привести к тому, что у нас начнется выбытие производственных мощностей: не будет расти (а может даже де-факто сокращаться) производительность труда, и де-факто это потянет за собой рецессию», — допустил экономист.

Что будет, если инфляция и правда достигнет 50%

50-процентная инфляция, о которой говорил Дубинин, сильно ударит по кошельку россиян, выразил уверенность Косой.

«Не думаю, что Минфин из-за этого заплачет, потому что у него будет только лучше сходиться бюджет. Но в реальности это приведет к серьезному снижению уровня жизни населения и в значительной степени может привести к сокращению инвестиционной деятельности», — предупредил он.

К тому же вряд ли Россия сможет «сбалансировать экономику так, чтобы мы поставили себе таргет, что у нас инфляция должна быть не 4%, а 50% и зафиксироваться на них», считает Косой. Он напомнил, что такую практику опробовала Аргентина — и ничего хорошего не добилась.

«Когда они пытались балансировать в районе 50% годовых, то каждый раз сваливались в гиперинфляцию с дикими проблемами для экономики», — напомнил экономист.

Текущую ситуацию в России Косой оценил как «очень нехорошую» из-за необходимости снижать инфляционное давление на экономику при отсутствии способов это делать.

«С одной стороны, мы обязаны бороться с инфляцией, чтобы удержать ее в каких-то рамках — условно говоря, от 5% до 20%, но никак не выше. А с другой стороны, у нас для этого сейчас практически нет инструментов», — констатировал собеседник RTVI.

На этом фоне, по его словам, многие ругают политику Центробанка России, но мало кто выступает с «позитивными предложениями».

«В целом понятно, что, пока сохраняется положительное сальдо внешней торговли, российской экономике глобально ничего не угрожает — угрожает только благосостоянию россиян», — подытожил Косой.

Ранее Дубинин заявил URA.RU, что инфляция сейчас является главной проблемой российской экономики, но это не «означает, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать». В таких условиях, по его мнению, Россия может «существовать достаточно долго», как Турция, где последние несколько лет рост цен исчисляется десятками процентов.