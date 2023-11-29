Прокатное удостоверение было отозвано у фильма «Айта» Степана Бурнашева из-за «обращений со стороны граждан». Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова во время правительственного часа в Госдуме, передает корреспондент RTVI.

«Было много вопросов со стороны депутатов и обычных людей в отношении этого фильма. Люди реагируют по-разному, когда затрагивается тема межнациональной розни. <…> Когда фильм появился онлайн, к нам пришло много обращений от граждан. Коллеги отозвали прокатное удостоверение у фильма. Мы встречались с режиссером, общались, думали, что можно сделать. Мы надеемся, что он продолжит получать государственную поддержку. Будем стараться работать более тактично над проектами, которые будут затрагивать эту тему», — заявила Любимова.

Режиссер отказался комментировать RTVI заявление министра.

«Айта» — самая кассовая якутская картина в истории. Прокатное удостоверение у нее было отозвано в сентябре. В том же месяце фильм убрали из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Как заявляло ведомство, в фильме содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России».

Глава Якутии Айсен Николаев высказался в защиту фильма. По его словам, претензии связаны с ростом рынка кино в республике до национального уровня. «Нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться», — сказал он.

Картина «Айта» начинается с суицида девочки-подростка. У нее в кармане находят записку с текстом: «Афоня, ненавижу тебя». Единственный человек в якутском селе с таким именем — русский полицейский, который как раз накануне подвозил Айту до дома. После смерти девочки все мужчины села объявляют на него охоту, чтобы отомстить, а глава местного полицейского участка пытается остановить самосуд. В финале фильма герои понимают, что Айта была влюблена в мальчика Афоню из соседнего села.