Минкульт России не выдал прокатное удостоверение норвежской мультипликационной секс-комедии «Полный армагеддец» (в оригинале «Спермагеддон») о жизни двух сперматозоидов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм “Полный армагеддец”», — рассказали в ведомстве.

На сайте «Кинопоиска» указано, что премьера анимационного фильма в России состоится 19 июня, а отвечает за это независимая дистрибуционная компания «Экспонента Фильм».

В центре сюжета два сперматозоида — Симен и Камелла, которые проживают в теле фаната «Звездных войн». Но как только парень встречает девушку, оба героя «отправляются в опасное путешествие до яйцеклетки возлюбленной хозяина через спермициды и противозачаточные».

Авторами проекта стали сняли опытный аниматор Расмус А. Сивертсен, а также режиссер провокационного трэш-фильма «Операция “Мертвый снег”» Томми Виркола.

Ранее журналист Анна Шафран назвала мультфильм «Полный армагеддец» «анимационной порнографией о подростковом сексе», предположив, что рейтинг 18+ «никого не остановит» в случае выхода в прокат в России.

Она попросила прокуратуру и Следственный комитет России «выяснить, как же так получилось, что в прокат попадают откровенная порнография и сатанизм»: «Этот мультфильм не должен выйти в прокат!». Православное движение «Сорок Сороков» сделало репост ее сообщения.

Летом 2024 года СМИ писали, что «Полный армагеддец» должен был выйти в России 16 января 2025 года. Мультфильм «Полный расколбас», на который ориентировались создатели норвежского анимационного фильма, при этом выходил в России в 2016 году с рейтингом 18+.