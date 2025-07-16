Министерство обороны отказалось от проведения XI международного военно-технического форума «Армия», который был запланирован на середину августа, пишут «Известия» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает источник RTVI, знакомый с ситуацией.

Форум «Армия» должен был пройти в подмосковном парке «Патриот» 11-14 августа 2025 года.

Телеграм-канал «Беспилот» предполагает, что причиной отмены форума могло стать то, что одновременно с ним будет проходить форум «Беспилотные системы: технологии будущего», который поручил провести президент Владимир Путин. Источник RTVI отмечает, что на «Армии» планировали демонстрировать в том числе военные технологии, которых на «Беспилотных системах» не будет.

RTVI отправил запрос в Федеральный центр беспилотных авиасистем, который выступает организатором форума.

Форум «Армия» — главное выставочное мероприятие Минобороны России, которое проводилось ежегодно с 2015 года в парке «Патриот». До 2024 года форум проходил в течение семи дней. В прошлом году программу мероприятия сократили до трех дней.

Сайт форума продолжает работать, однако на портале больше не отображаются даты, на которые было запланировано проведения «Армии» — 11—14 августа. В сообщении в разделе «Новости» от 16 июля говорится, что участники и партнеры форума, в том числе зарубежные, подтвердили свое участие в мероприятии. «Более 800 участников уже забронировали выставочные площади», — сказано в публикации.

В 2025 году форум «Армия» должен был пройти в закрытом режиме без доступа для обычных посетителей, отмечает «Коммерсантъ».