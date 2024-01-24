Минобрнауки подписало указ об увольнении директора Института общей генетики Российской академии наук (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, сообщили RTVI в министерстве. В марте 2023 года генетик заявил на конференции, что в допотопные времена люди жили 900 лет, а причиной генетических заболеваний являются грехи.

В Минобрнауки RTVI сообщили, что решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым было согласовано с Российской академией наук и утверждено 23 января.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура Андрея Мисюрина была согласована с Российской академией наук», — уточнили в ведомстве.

По данным источника RTVI в РАН, увольнение Кудрявцева состоялось по решению учредителя. Как сообщил собеседник, накануне вечером ученый приезжал в Минобрнауки, где был уведомлен об отстранении от должности. В институте 24 января должны представить нового директора.

Кудрявцев занимал должность директора Института общей генетики РАН с 21 июня 2022 года. Согласно приказу Минобрнауки, срок его полномочий составлял пять лет (до 20 июня 2027 года).

В марте 2023 года Кудрявцев принял участие в научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир», организаторами которой стали Минская и Сретенская духовные академии. Его выступление широко обсуждалось в СМИ и Российской академии наук.

На конференции Кудрявцев утверждал, что Вселенная, созданная Богом в процессе творения, впала в «тление» из-за грехопадения людей. Он также заявил, что в прошлом продолжительность жизни людей достигала 900 лет, сославшись при этом на некий график, который «можно найти в интернете». Наконец, по мнению генетика, причиной мутаций, вызывающих генетические болезни современного человека, являются грехи — «первородный и личный».

После того, как высказывания Кудрявцева распространились в СМИ и соцсетях, глава Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров в разговоре с RTVI назвал возмутительным тот факт, что «такой человек занимает должность директора ведущего института Академии».

«Я хотел подчеркнуть пагубность влияния так называемых вредных привычек — того, что богословы называют грехом. Они тоже влияют на геном. Если мутация возникает в вашем организме, в ваших гаметах, она будет передаваться вашему потомству, и ничего с этим сделать будет нельзя. Вывод простой: если вы хотите иметь здоровое потомство, не заводите вредных привычек, не впадайте в грех, — заявил позднее МК сам Кудрявцев. — <…> Хочу заявить, что я озвучил личную точку зрения. Она ни в коей мере не является ни позицией РАН, ни позицией Церкви. На работе Института генетики всё это никак не сказывается».

В июне 2023 года Кудрявцев был снят с поста председателя Совета РАН по генетике и селекции.

Как указано в профиле Кудрявцева на сайте РАН, областью его научных интересов является общая генетика и генетическое разнообразие растений, главным образом окультуренных человеком, применение современных генетических технологий в селекции и семеноводстве.