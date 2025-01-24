Минприроды обратится в суд за компенсацией ущерба от разлива мазута в Керченском проливе, говорится в ответе ведомства на запрос RTVI. Пока в министерстве не готовы назвать предварительную оценку ущерба, так как продолжают его подсчитывать.

«Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы только после ликвидации всех выбросов. Потому что Росприроднадзор рассчитывает ущерб на основе данных о фактическом загрязнении окружающей среды и данных по затратам на ликвидацию. Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения», — заявили в Минприроды.

Эксперты уже говорят о том, что разлив мазута наверняка сорвет туристический сезон в Анапе и Керчи, а ущерб получила не только акватория, но и золотые пляжи Анапы, и фауна региона, в том числе и краснокнижные виды.