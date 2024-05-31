Минюст 31 мая прервал паузу, длившуюся более месяца, и обновил реестр иноагентов. Ведомство внесло в список политика и журналистку Екатерину Дунцову, а также правозащитницу, бывшего члена ОНК Марину Литвинович.

Кроме того, в реестр попали издания Sota* и Republic, движение жен мобилизованных «Путь домой» и его представительница Мария Андреева, а также политик и блогер Павел Иванов.

По версии министерства:

Дунцова сотрудничала с движением, признанным нежелательным в России и распространяла материалы иноагентов;

Литвинович привлекалась по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики и распространяла материалы иноагентов;

активистка движения «Путь домой» Андреева участвовала и призывала к участию в несанкционированных публичных акциях;

проекты Sota* и Republic распространяли «фейки» о Вооруженных силах России и российской власти;

Иванов распространял материалы иноагентов и «фейки» о российских властях.

Вместе с тем ведомство отозвало статус иноагента у общества с ограниченной ответственностью «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа» — учредитель издания Republic**) «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Правозащитница Марина Литвинович** в интервью RTVI прокомментировала включение ее фамилии в реестр иностранных агентов. Она считает, что это решение было принято с целью помешать ей участвовать в выборах в Мосгордуму, которые состоятся предстоящей осенью.

«Меня признали иноагентом, потому что я собиралась баллотироваться на выборах в Московскую городскую думу, которые будут объявлены буквально через несколько дней — 5 июня. <…> Соответственно, меня признали иноагентом ровно для того, чтобы я на эти выборы не смогла пойти», — сказала она.

Литвинович* добавила, что собиралась баллотироваться по седьмому округу, который включает в себя районы Сокол и Аэропорт. «Я буду оспаривать этот статус, безусловно», — заключила бывший член ОНК.

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр 12 апреля. Тогда статус иноагентов присвоили журналистам Асе Казанцевой** и Илье Барабанову*, а также псковскому депутату от «Яблока» Николаю Кузьмину**, правозащитнику и сооснователю проекта «Зона солидарности» Ивану Асташину**, писателю Ивану Филиппову* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»**, учрежденному Андреем Карауловым**.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

По данным сервиса «Контур.Фокус» на начало марта 2024 года, за последние три года количество иноагентов в России выросло в 3,5 раза — до 579 пунктов реестра, передает РИА Новости. Сюда входят физлица, компании, СМИ и некоммерческие организации. Подавляющее большинство фигурантов списка (409 пунктов, или 70,6%) составляют граждане. Для сравнения: в начале марта 2021 года реестр Минюста включал всего пятерых физических лиц и 77 юридических лиц.

Из проанализированных «Контур.Фокусом» сведений следует, что в России наметилась тенденция к росту числа иноагентов без иностранного участия (и наоборот — к сокращению количества иноагентов с иностранным участием, доля которых составляет всего 1,1% от общего списка).

*объявлена в России нежелательной организацией

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов