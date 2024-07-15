Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 июля встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном. Об этом RTVI сообщил источник, близкий к правительству России.

Председатель правительства прилетит в Грозный 16 июля. По данным источника RTVI, близкого к правительству России, Михаил Мишустин посетит выставку Кавказского инвестиционного форума, а также примет участие в совещании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, после чего проведет встречу с Рамзаном Кадыровым.

RTVI направил официальный запрос в правительство о целях визита, однако на момент публикации ответа не получил.

В последний раз Михаил Мишустин был в Чеченской Республике в апреле 2021 года. Тогда премьер-министр посетил несколько грозненских бюджетных учреждений, а на встрече с Рамзаном Кадыровым обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.

Политолог Константин Калачев в разговоре с RTVI предположил, что «мы, наверное, услышим много комплиментов в адрес Кадырова, Мишустин не скупился на добрые слова в его адрес». При этом основные темы для разговора будут теми же, что и три года назад, считает Калачев.

«Речь, я думаю, будет идти о том, как помочь дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Наверняка будут обсуждать проблемные зоны Чечни. В прошлый раз перинатальный центр посещали. Люди любят повторять то, что они уже делали, посещать те места, в которых уже были, поэтому, я думаю, тоже будет подниматься тема демографии, рождаемости. Наверное, обсудят, чем правительство может помочь с точки зрения развития здравоохранения», — сказал он.