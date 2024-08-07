Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии во время интервью журналисту Юрию Дудю*.

«Я не принимаю так называемые “извинения” блогера Лебедева. <…> Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина добавила, что ролик с извинениями Лебедева, размещенный в соцсети «ВКонтакте», будет включен в «предмет искового заявления». Она также попросила VK озвучить позицию компании по поводу интервью дизайнера Дудю*. «Разделяет ли компания позицию своего сотрудника относительно деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина?» — задалась вопросом глава Лиги безопасного интернета.

1 августа Юрий Дудь* опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в котором тот нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал ее деятельность «инфотерроризмом».

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает, или на что-то влияет, или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности», — ответил он на вопрос о своем отношении к главе Лиги безопасного интернета и выразил мнение, что государство должно бороться с такими людьми.

После выхода интервью Мизулина заявила о намерении подать иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и взыскать через суд 10 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Она заявила, что в ролике были распространены сведения, которые порочат честь, достоинство и репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично.

7 августа Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной в видео с обзором новостей, выложенном на его странице во «ВКонтакте». Дизайнер заявил, что, обсуждая с Дудем* Лигу безопасного интернета и ее руководителя, «разговор как-то пошел в такую сторону», из-за чего «могло сложиться ощущение», что он оскорбил Мизулину.

«Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более — не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев.

В то же время дизайнер отметил, что не отказывается от своих публичных претензий к Мизулиной и намерен продолжать бороться с ее общественной деятельностью. «Потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция, а у вас есть своя. И это хорошо, что у нас разные взгляды. <…> Поэтому суд пусть идет, пусть он вынесет те решения, которые он должен вынести», — пояснил он.

* внесен Минюстом России в список иностранных агентов