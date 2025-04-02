Сотрудники Международного комитета Красного Креста получили доступ к российским военным, взятым в плен в Курской области. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал генеральный директор МККК Пьер Кренбюль.

«Да, доступ был. МККК посетил несколько пленных в связи с обострением ситуации в Курской области. И тем военнопленным, с которыми встретилась наша команда, мы также дали возможность написать короткие сообщения семьям, чтобы успокоить их близких», — рассказал Пьер Кренбюль.

По его словам, всего сотрудники МККК посетили 5400 военнопленных со стороны России и Украины.

«Буду с вами откровенным: мы, конечно, не видели их всех. У нас не было доступа ко всем, что не может нас полностью удовлетворить. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы добиться прогресса и продолжать получать доступ к военнопленным», — признал Кренбюль.

Гендиректор МККК также рассказал, что организация получила более 340 000 запросов со стороны Украины и России от тех, кто ищет своих родных — как военных, так и гражданских.

«Конечно, это обобщенная цифра. Одна и та же семья может обращаться к нам несколько раз по разным каналам. Но я думаю, что это дает представление о том, как часто мы получаем запросы», — пояснил собеседник RTVI.

По его словам, женевское Бюро Центрального агентства по розыску в связи с военным конфликтом на Украине «в 12 500 случаях помогло семьям получить информацию, прояснить судьбу их близких».

«И у нас остаются в работе еще десятки тысяч открытых дел», — заключил Кренбюль.