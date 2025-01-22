В исследовании обстоятельств гибели поэта Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году остается «множество белых пятен», но «вряд ли что-то новое может быть открыто в этом вопросе». Такое мнение высказала RTVI кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая.

Как пояснила специалист, коллектив музея придерживается классической версии, которая заключается в том, что приятель Лермонтова, отставной майор Николай Мартынов, вызвал поэта на дуэль из-за неудачной шутки по поводу его костюма.

«Шутка (на первый взгляд незначительная) вызвала гневную реакцию со стороны ранимого амбициозного Мартынова, и дуэль состоялась. Лермонтов погиб в результате выстрела навылет. Ни любовной (ссора из-за женщины), ни политической, ни детективной подоплеки в этом событии, по нашему мнению, нет», — сказала Кривецкая.

По официальной версии, дуэль между Лермонтовым и Мартыновым состоялась 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук в Пятигорске. Согласно этой версии, поэт выстрелил не в противника, а вверх, тогда как тот целился и попал ему в грудь. Лермонтова похоронили на пятигорском кладбище, но в 1842 году его бабушка получила разрешение императора Николая I перезахоронить останки в семейном склепе в Тарханах (Пензенская область).

Замдиректора музея признала, что в исследовании остается немало пробелов, «начиная с причины дуэли, ее обстоятельств, подлинного места трагического события, состава секундантов и заканчивая медицинским заключением беглого осмотра тела, содержащим предельный минимум сухих фактов».

«За почти два века многое (что именно?) намеренно скрыто по определенным причинам, что-то преувеличено или преуменьшено, что-то забыто, история “обросла” домыслами и откровенными придумками, плюс свое влияние, несомненно, могла оказать и идеология, в рамках которой создаются или низвергаются герои», — перечислила собеседница RTVI.

Вместе с тем она выразила сомнение в необходимости открывать новое расследование, поскольку непосредственных свидетелей тех событий давно нет, и все возможные документы уже обнародованы и изучены.

«Именно на них и результатах баллистической экспертизы советских исследователей строится версия, которую мы считаем единственно верной. Несмотря на многие информационные пробелы вряд ли что-то новое может быть открыто в этом вопросе», — заключила Елена Кривецкая.

«Заговор русофобов»: идея Бурляева и реакции на нее

С просьбой к Следственному комитету расследовать обстоятельства гибели Лермонтова ранее обратился депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев. Он отметил, что в течение десятилетий «лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия», которое провели сразу после смерти. Парламентарий, в частности, указал, что смерть наступила от пули, «попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

В разговоре с «Газетой.ру» Бурляев уточнил, что передал депутатский запрос лично главе СК Александру Бастрыкину на их встрече 4 ноября 2024 года. Артист высказал версию, что Лермонтова, как и Пушкина, могли убить в результате «заговора русофобов», которые «всегда были на Руси». RTVI направил запрос в Следственный комитет.

В Совете Федерации предложение Бурляева сочли «информационным шумом», который только мешает работе следственных органов.

«Самое главное, чтобы в следующий раз никто из парламентариев не решил пойти дальше, предложив, например, обнародовать список военных преступлений Чингисхана или расследовать обстоятельства гибели царевича Дмитрия», — сказал NEWS܂ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с Инфо24 назвал запрос Бурляева в СК пустым занятием и самопиаром.

Эксперт отметил, что единственное, что можно сделать в этом случае — рассчитать траекторию полета пули, которая убила Лермонтова, но для этого, по его словам, не нужны современные технологии. Как пояснил Игнатов, для этого нужно знать начальную скорость полета пули и расстояние между стрелявшими друг в друга, а потом уже можно рассчитать траекторию.

По мнению криминалиста, у этого расследования нет никаких перспектив. С таким же успехом можно расследовать, почему Иван Грозный убил своего сына или за что казнили Степана Разина, и почему без решения суда, считает Игнатов.

«Не знаю, зачем это Бурляеву. Может быть, у него нет никаких более насущных вопросов, которые существуют на сегодняшний день?» — задался вопросом он.

Эксперт предположил, что этим делом никто не будет заниматься.

В 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов», где сам сыграл главную роль. Как напомнил «Коммерсантъ», фильм тогда не пустили в прокат, в чем артист обвинял «государственный заговор определенной мистической организации» — масонов.

Бурляев и сам напомнил о своем фильме в разговоре с «Газетой.ру» в связи с обращением в СК о расследовании гибели Лермонтова.

«То, что это было убийство, мне было понятно еще тогда, когда я делал фильм “Лермонтов”. В 1986 году он не вышел на экраны, видимо, отчасти по той причине, что я намекал на тему заговора против Пушкина и против Лермонтова», — предположил депутат.

В октябре 2024 года отреставрированная версия картины все же вышла в прокат к 210-летию со дня рождения Лермонтова.