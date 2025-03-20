Вместо того чтобы призывать к запрету турецких сериалов, лучше снимать отечественные проекты, где российские мужчины «будут гораздо красивее, чем турецкие», заявила RTVI замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Так она прокомментировала просьбу «Ветеранов России» к Роскомнадзору, Минкульту и парламенту прекратить показывать созданные в Турции сериалы из-за из-за угрозы снижения рождаемости.

«И как женщина, и как человек я всегда против разных запретов, потому что мне кажется, что запрет — это самая примитивная форма, попытка регулирования каких-то процессов. Но давайте мы будем снимать сериалы, где наши, российские, мужчины будут гораздо красивее, чем турецкие. Я, например, считаю, что у наших мужчин есть замечательные качества, которые надо пропагандировать. Запрещать — много ума не надо, а показать какой-то другой достойный образец — почему нет?» — сказала она.

Депутат отметила, что российские мужчины «очень великодушные, очень терпеливые, терпимые, мужественные, брутальные», добавив при этом, что ее саму привлекает не внешняя, внутренняя красота.

«Чем меня привлек мой супруг — это интеллект, это великодушие. Наши мужчины очень сдержаны, в этом проблема. И иногда девушки, женщины принимают это за, может быть, какую-то закрытость, как то, что чего-то не хватает, как будто. Но если заглянешь в глаза, в душу, если познакомишься поближе, то вот эта сдержанность на самом деле и привлекательна. Мне кажется, когда эти эмоции не хлещут и нет этих африканских страстей, это ли не привлекательно?» — добавила она.

Комментируя призыв «Ветеранов России» запретить турецкие сериалы, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил RTVI, что этот вопрос «нужно задавать женщинам: интересны ли им на фоне этих мачо российские мужчины или нет».

Как сообщил изданию «Абзац» глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, они обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт с просьбой запретить показывать турецкие сериалы в РФ. По его мнению, женщины после просмотра таких проектов теряют интерес к российским мужчинам, «ожидая от них нереалистичного поведения».

При этом в отечественных шоу, заявил Резяпов, ситуация ровно обратная — «русского мужчину изображают алкоголиком, деспотом и неудачником, тогда как сильная и независимая женщина вынуждена нести на себе весь груз семейных забот, пока однажды не встретит успешного и галантного иностранца».

Он подчеркнул, что такого рода «пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России».

«Турецкие сериалы — это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. <…> Важно закрепить в законодательстве понятие “деструктивной пропаганды” и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», — заявил Резяпов.

В июле 2024 года с похожим призывом выступал депутат Госдумы Виталий Милонов, который назвал турецкие сериалы «белибердой полнейшей». По его мнению, россиянки считают, что в таких проектах все правда и поэтому идея выйти замуж за турка кажется им привлекательной, но на самом деле те ведут себя иначе и могут «лупить жен палками».