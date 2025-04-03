Созданная нейросетью кавер-версия песни «На белом покрывале января» голосом Виктора Цоя получилась «прикольной». Такое мнение солист группы «Сладкий сон» Сергей Васюта, исполнивший песню в 1990-х годах, высказал в программе RTVI «Легенда».

«Да, это прикольно. Кстати, и он бы мог спеть такую песню. Правда, у него была социальная тематика, да, понятно. И мне, кстати, она тоже близка», — сказал Васюта.

По его словам, «сейчас можно играться этими игрушками».

«Новые технологии, новое время <…> Прикольно, необычно. Такой музыкальный автомат: закидываешь и переворачивается все представление о теме или о творчестве того или иного исполнителя», — добавил Васюта.

Ранее актер Александр Галибин в интервью RTVI раскритиковал использование образа народного артиста СССР Юрия Никулина, воссозданного с помощью искусственного интеллекта.

«Я не сторонник того, чтобы воскрешали в голограмме Юрия Никулина, который будет играть в кино как живой персонаж. Я не сторонник. Мне это не близко. Как человек все-таки православный, мне кажется, что это нехорошо. Для мира это нехорошо», — пояснил Галибин.

В 2024 году внешность и голос Никулина были воссозданы с помощью искусственного интеллекта для фильма «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра.