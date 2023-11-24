Миротворческие силы ООН в итоге могут появиться в секторе Газа, но для этого необходимо согласие сторон конфликта. Об этом заявил в беседе с RTVI первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что пока Израиль к подобному шагу не готов.

Как отметил российский дипломат, на данном этапе Москва выступает за эффективный мониторинг со стороны ООН на местах.

«Согласно принятой недавно резолюции 2712 СБ ООН, речь идет о мониторинге продолжительных гуманитарных пауз, мы в этом видим первый шаг к прекращению огня, но такое требование пока в ООН пока блокируют американцы. Миротворческие силы [ООН], наверное, могут в итоге появиться [в секторе Газа], однако для этого необходимо согласие сторон. Израиль к этому пока явно не готов», — добавил Полянский.

По его словам, Совет Безопасности ООН хотя и расходится в определенных моментах, но тем не менее, един в том, что долгосрочного урегулирования можно достичь только через создание двух государств — Израиля и Палестины — в границах 1967 года.

«Есть много соответствующих решений Совбеза, которые должны быть выполнены», — подчеркнул дипломат в беседе с RTVI.

16 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Евросоюз продвигают план по размещению миротворческого контингента ООН в секторе Газа после того, как завершится война между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС. При этом в самом Израиле скептически относятся к такому плану, однако само обсуждение перспективы появления миротворцев в анклаве может поспособствовать завершению конфликта, добавили в издании.

Так, один из вариантов предполагает расширение роли Операции OOH по поддержанию мира (ОНВУП), созданной в 1949 году для оказания помощи в реализации соглашений о перемирии между палестинцами и Израилем после войны 1948 года.

В израильских политических кругах подчеркнули, что рассчитывают на возможность в любой момент «входить и выходить» из Газы после окончания вооруженного конфликта с ХАМАС, а также отметили, что план в отношении анклава должен включать уничтожение радикального движения, «демилитаризацию» сектора и «дерадикализацию» школ и соцсферы.

8 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «преждевременными» разговоры о вводе миротворцев в Газу.

На сайте Операций ООН по поддержанию мира также подчеркивается, что для развертывания миротворцев необходимо согласие основных сторон конфликта.

«Это требует приверженности сторон политическому процессу. Их согласие на проведение операции по поддержанию мира обеспечивает ООН необходимую свободу действий в политическом и физическом аспектах для выполнения задач, предусмотренных ее мандатом», — говорится в сообщении.

В противном случае есть риск, что миротворческий контингент ООН станет одной из сторон вооруженного противостояние и будет вынужден применять «принудительные меры, выходя за рамки своей главной роли по поддержанию мира», подчеркнули в организации.