Поправки, закрепляющие на уровне федерального законодательства принцип «мой дом — моя крепость», внесут в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, сообщил RTVI автор поправок депутат Ярослав Нилов.

Поправками в Уголовный кодекс предлагается прописать защиту своего дома: «Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище».

«Во-первых, это принцип международной практики. Во-вторых, поправки вносятся с учетом происходящего в стране и мире, с учетом тех угроз, которые есть от иностранцев-мигрантов, да и в общем, это вопрос в целом допустимости пределов самообороны. Мы этой темой занимаемся давно, начали заниматься еще с Владимиром Жириновским и считаем, что рано или поздно придем к логическому завершению, как это произошло с индексацией пенсий работающим пенсионерам», — пояснил Нилов.

По его убеждению, «человек, который защищается, не должен думать, с какой силой действовать, имеет ли он право пользоваться специальными навыками, которыми он обладает, например, получив их, занимаясь в спортзале боевыми искусствами, имеет ли он травматическое оружие, охотничье оружие — любыми способами человек должен иметь право обороняться».

Парламентарий заочно ответил на замечание оппонентов о том, что таким образом можно оправдать бытовые преступления.

«С этим согласиться нельзя. Потому что если в результате инцидента будут преступления, попадающие в разряд тяжких, а также если будут трупы, будет возбуждаться уголовное дело, и в судебном порядке все будет понятно, что, зачем и почему, какая была причинно-следственная связь», — сказал Нилов.

Как действует закон сегодня

Согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту (имеются в распоряжении RTVI). И получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность, говорится в материалах.

Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, или угрозой его применения, то согласно части первой статьи 37 Уголовного кодекса РФ, обороняющийся вправе при защите причинить любой вред посягающему лицу, а если посягательство не сопряжено с таким насилием или угрозой, то действия обороняющегося человека, не соответствующие характеру или опасности посягательства, согласно части второй статьи 37 УК РФ признаются превышением необходимой обороны. Исключением являются случаи, указанные в части 2.1 статьи 37 УК РФ, когда лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения, разъясняется в документах.

К таким случаям Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившее преступление» отнес также посягательство, совершенное в ночное время с проникновением в жилище. Соответствующие разъяснения были даны судам.

Позже, уже 31 мая 2022 года, пленум Верховного суда внес поправки в собственные разъяснения о необходимой обороне. ВС РФ уточнил, что учитываться должна угроза насилия «в условиях, при которых у оборонявшегося лица имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». В целом же все сомнения в наличии оснований для необходимой обороны должны трактоваться в пользу подсудимого, полагает пленум. Верховный суд считает, что граждане имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения.

Последствия

Постановление Пленума Верховного суда не имеет нормативно-обязывающей силы, оно дает общие рекомендации нижестоящим судам, исходя из обобщения практики по конкретным делам, пояснил RTVI руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

«Вместе с тем нормативное закрепление права лица на необходимую оборону всеми имеющимися у него средствами для защиты своего имущества при незаконном проникновении в жилище, получит силу императивной нормы. При этом надо иметь ввиду, что в случае принятия нормы в предложенной авторами-депутатами Госдумы редакции, будет нарушен принцип соответствия средств защиты и характера причиняемого при этом вреда характеру и степени общественной опасности посягательства», — сказал Хаминский.

Речь фактически идет о том, что защита имущества ставится на один уровень с защитой жизни и здоровья, и соответственно ради защиты от посягательства на вещное право гражданин сможет применить оружие, пояснил он.

«По моему мнению, такая законодательная новелла приведет к тому, что суды захлестнут уголовные дела, где бытовые ссоры с убийствами либо причинением тяжкого вреда здоровью будут выдаваться за необходимую оборону, связанную с незаконным проникновением в жилище», — заявил Химинский.

Что говорит статистика

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, в 2021 году по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 428 человек, в 2022 — 214 человек, а оправдан в 2021 году только один человек, в 2022 оправданных — два человека, а по статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) в 2021 году осуждены 418 человек, в 2022 — 426 человек, а оправдательных приговоров в 2021 году вовсе нет.

Как в США

Предлагаемые изменения приблизят российское законодательство к практике в некоторых зарубежных странах, сказал RTVI управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Например, в США действует доктрина, позволяющая применять смертельную силу для защиты дома от вторжения, если существует разумный страх причинения вреда здоровью. Подобные положения, известные как законы «стреляй сначала», приняты во многих штатах», — отметил юрист.

Однако в большинстве европейских стран преобладает более ограниченный подход, продолжил он: «Так, в Великобритании нельзя применять силу, способную причинить тяжкий вред, только для защиты имущества. В Германии принцип необходимой обороны требует соразмерности ответных действий угрозе. Во Франции допускается законная самооборона для защиты себя, других лиц или имущества, но с соблюдением принципа соразмерности».

Можно посчитать, что предлагаемые поправки усилят правовую защиту граждан от преступных посягательств и помогут снизить уровень преступности против личности и собственности, с другой стороны, можно опасаться злоупотреблений расширенным толкованием необходимой обороны и неправомерного применения чрезмерной силы, полагает Русяев.

В целом вопрос о границах допустимой самозащиты продолжает оставаться предметом общественных дискуссий как в России, так и во многих других странах. Если поправки примут, это приблизит российское законодательство к практике ряда зарубежных стран, в частности США, где более широко трактуется право на необходимую оборону при защите жизни и имущества, делает он вывод.