Самым холодным на этой неделе в Москве будет вторник, после чего постепенно придет оттепель. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве, наверное, надо говорить о начале похолодания: днем в столице 0 — плюс 2 градуса, возможны небольшие осадки в отдельных районах в виде снега и мокрого снега и понижение температуры. К вечеру уже температура опустится ниже нулевой отметки», — рассказал он.

Леус отметил, что к концу своей второй декады январь в Москве подошел с очень высоким показателем — с превышением климатической нормы на 5,5 градусов. При этом, добавил он, 22 января в столичном регионе будет очень холодно: в Москве температура ночью составит минус 7-9 градуса, по области местами ниже минус 10.

Днем в центральной части Москвы ожидается минус 4-6 градуса, в Подмосковье — минус 3-8 градуса. Леус рассказал, что такие температуры близки к климатической норме этих дней января.

«В этот день погодой будет управлять антициклон, поэтому будет проглядывать в разрывах солнце, осадков не ожидается. Можно сказать, пушкинская погода, “мороз и солнце”», — сообщил собеседник RTVI.

Начиная со среды станет ветрено, небо затянут плотные облака, отметил синоптик.

«Пройдет снег, днем минус 3-5. В четверг также местами небольшой снег, минус 1-3. В пятницу и субботу в регион вернутся оттепели, останутся они и в воскресенье. В пятницу небольшой снег и мокрый снег, днем около 0 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица», — сказал Леус.

Что касается выходных на этой неделе, то они будут теплыми. По словам эксперта, в субботу ожидается плюс 1-3 градуса, а также мокрый снег и дождь, в воскресенье «характер погоды мало изменится».

«Настоящей русской зимы на этой неделе вообще не предвидится, что-то похожее на зиму ожидает нас во вторник и среду, а дальше вновь очень тепло, не по сезону», — добавил Леус.

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