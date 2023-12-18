Мосгорсуд смягчил приговор основателям группы «Сумма» братьям Зиявуддину и Магомеду Магомедовым, которых год назад приговорили к длительным срокам заключения, признав виновными в создании преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и хищениях. Апелляционная инстанция снизила им сроки наказания с 19 и 18 лет до 18 лет и 6 месяцев и 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима соответственно.

Также суд изменил квалификацию преступления для бывшего директора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергея Полякова — из его приговора исключили эпизод с хищением. Экс-начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова освободили от наказания полностью, так как суд исключил из приговора оба эпизода хищения за истечением сроков давности.

Магомедовы и глава компании «Интекс» Артур Максидов, также осужденный по этому делу, просили приговор отменить и оправдать их.

В декабре 2022 года Мещанский суд признал виновными братьев Магомедовых, а также Сергея Полякова, Романа Грибанова, Артура Максидова и Юрия Петрова в хищении 11 млрд рублей. Магомедовым также вменили создание преступного сообщества (ч.1 статьи 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч.4 статьи 159 УК) и в один эпизод растраты (ч.4 статьи 160 УК). Магомеда Магомедова также признали виновным в незаконном обороте оружия (222 статья УК) после обнаружения у него дома нескольких пистолетов и патронов. Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Магомед Магомедов получил 18 лет также в колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Артур Максидов и Сергей Поляков получили по 12 лет колонии. Роман Грибанов получил 10 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн. руб. Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. руб. По делу были также заявлены гражданские иски о возмещении ущерба. Потерпевшими были признаны ОЗК, «Федеральная сетевая компания — Россети» (ФСК ЕЭС) и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Сумма исков составила 3,5 млрд рублей. Кроме вышеперечисленных, в суде также рассматривался иск на 5,8 млрд рублей, который заявила Генпрокуратура, чтобы покрыть нанесенный государству ущерб. Требования были удовлетворены судом.

Как проходила апелляция

Прокурор в прениях заявил, что приговор подлежит незначительным изменениям. Он попросил снизить срок заключения Магомеду и Зиявуддину Магомедовым на два месяца каждому — до 18 лет и 10 месяцев и 17 лет и 10 месяцев соответственно. Основным аргументом гособвинителя стало истечение сроков давности по двум эпизодам. Речь идет о хищениях в компании ОЗК и при строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино» — сроки давности по этим преступлениям истекли в марте и в январе 2023 года соответственно.

«Его участие в преступном сообществе очевидно было ограничено… Имеются основания для освобождения от наказания в полном объеме», — так пояснил представитель стороны обвинения свою позицию по Роману Грибанову на заседании 12 декабря.

Отдельно прокурор остановился на том, почему не нужно переквалифицировать действия осужденных и убирать из фабулы дела статью об организации и участии в организованном преступном сообществе (210 статья УК). По его мнению, суд первой инстанции квалифицировал их действия верно.

«Преступное сообщество является краеугольным камнем настоящего судебного разбирательства. <…> Это сложнейшая паутина, в которой, чтобы определить, какая фирма кому принадлежит, потребовалось большое количество времени. Вот эта сложность корпоративного управления и является камуфлированием преступной деятельности. Это не ООО, там достаточно сложная иерархичная структура», — настаивал гособвинитель. Он заявил, что холдинг «Сумма» фактически служил прикрытием, который использовал ресурсы подконтрольных аффилированных компаний.

На заседании также выступили осужденные с последним словом. Каждый из них акцентировал внимание на несостоятельности обвинения, особенно в участии преступном сообществе. Сергей Поляков предложил компромиссный вариант наказания для себя: он настаивал, что если и признавать его участником преступного сообщества, то только по второй части статьи 210 УК, а не по третьей, так как свое служебное положение он не использовал.

С последним словом также выступил осужденный гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров. В отличие от других фигурантов, участвующих в заседании по видеосвязи из СИЗО, он находился в зале суда рядом с адвокатами, так как недавно освободился. Петров во время последнего слова заявил, что в ходе предварительного следствия следователи настойчиво просили дать показания на миллиардеров.

Как пояснил он RTVI после заседания, «все свое отсидел», а освободиться раньше удалось благодаря норме «один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима». Он особенно просил снять арест с имущества своей жены. Петров назвал арест деревенского дома, к которому «нужно проходить в резиновых сапогах», позором. «Не знаю, какое решение вы примете. Но прошу снять арест с имущества Валерии Петровой, она тут не причем. Или сошлитесь на норму закона хотя бы, на основании чего арестовано ее имущество», — заключил он.

В чем суть дела

Обвинение утверждало, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». Верхушкой ОПС, по версии следствия, была группа «Сумма», в которую входили множество подконтрольных ей компаний, которые занимались строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. Следователи охарактеризовали ОПС как организацию «со сложными структурой и иерархией», а сам холдинг «Сумма» — лишь прикрытием для нее.

Сумма хищений, по подсчетам следователей, составила 11 млрд рублей. Преступления совершались с 2010 по 2016 годы. В основу обвинения легли эпизоды с хищениями, часть из которых касалась подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Так, фигурантам вменили хищения при реконструкции аэропорта Калининграда «Храброво», при строительстве стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, железной дороги на участке Кызыл — Курагино и федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт»; при поставках электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС».

Что именно вменяли фигурантам дела



Зиявуддин Магомедов в 2007 году основал холдинг «Сумма» (тогда он назывался «Сумма Капитал»), который к середине 2010-х годов включал несколько компаний. Так, в него входили Якутская топливно-энергетическая компания, строительные компании «Стройновация» и «Трансинжиниринг», крупные доли в Объединенной зерновой компании (ОЗК), транспортной группе Fesco, Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Совладельцами холдинга являлись оба брата Магомедовых, Зиявуддин, кроме того, был председателем совета директоров. С 2014 года его включали в список миллиардеров журнала Forbes (в 2017 году его состояние оценивалось в 1,4 млрд долларов).

Артур Максидов — бывший глава строительной компании «Интекс», которая также входила в «Сумму». Изначально его обвиняли в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве. Роль Максидова, по мнению следователей, заключалась в завышении цен при сделках, что привело к хищению из бюджета почти 669 млн рублей.

Сергей Поляков — экс-руководитель Объединенной зерновой компании (ОЗК). На момент ареста в сентябре 2018 года он уже несколько лет не имел к предприятию отношения — отошел от руководства еще в 2013 году, а на момент задержания был руководителем проектов компании «Финтехсервис». Следствие обвиняло его в системных хищениях более 20 млн долларов путем заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку зерна, а также считало соучастником ОПС. Поляков не только отверг обвинения в создании ОПС, но и заявил, что причиной увольнения из ОЗК стало несогласие с управленческими решениями Зиявуддина Магомедова.

Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов сначала проходил по делу Магомедовых свидетелем. Однако полгода спустя после ареста главных фигурантов под стражу отправили и его. По версии следствия, в 2012—2013 годах он совместно с Поляковым сопровождал сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Следователи утверждали, что эти сделки были фиктивными и квалифицировали их как растрату средств ОЗК.

Последним арестованным по этому делу стал гендиректор компании «Энергия-М» Юрий Петров — суд отправил его в СИЗО в 2019 году. Его обвинили в соучастии в мошенничестве, которое организовали руководители компании «Глобалэлектросервис», которая, в свою очередь, входила в «Сумму».

Ни один из фигурантов дела вину не признал. Братья Магомедовы назвали обвинения ложью и нелепицей.