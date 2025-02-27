Телефонные мошенники в Москве оставили без денег гражданина Китая, 24-летнего Инь Чжилуна, стало известно RTVI.

На днях мужчине позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудницей «Сбера», убедила его проделать ряд манипуляций со своим телефоном под предлогом того, что счета молодого человека заблокированы из-за «подозрительных переводов». В результате этих действий Инь сообщил мошеннице код доступа к приложению «Сбербанк Онлайн».

После того как Инь стал подозревать, что с ним разговаривает ненастоящий представитель банка, он прекратил разговор и проверил баланс своего счета. Оказалось, что с него пропали свыше 36 тысяч рублей. Тогда гражданин КНР пошел в полицию и написал заявление. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мошенницу.

Ранее RTVI рассказывал, как мошенники похитили у контрактников из Непала свыше 1 млн рублей под предлогом упрощенного перевода денег своим родственникам.

По данным МВД, в начале 2025 года в России произошел спад случаев телефонного мошенничества на 4,6%. Как писал «Коммерсантъ», этого удалось достичь благодаря взаимодействию полиции и ЦБ.