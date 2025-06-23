Ущерб, который нанесли россиянам недобросовестные застройщики в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), оценили по меньшей мере в 120-240 млрд рублей. Об этом RTVI рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В среднем один заем по ИЖС-ипотеке составляет от шести до 12 млн в зависимости от региона. То есть, от 120 млрд до 240 млрд по самым скромным подсчетам составляет ущерб по стране», — заявил Аксененко.

В эту сумму не входят первоначальные взносы, находящиеся в залоге у банков земельные участки и использование государственных субсидий и маткапитала, который вложили в стройку более половины пострадавших заемщиков, отметил Аксененко.

«Кто-то купил землю на свои сбережения, кто-то брал под нее отдельный кредит, кто-то продал другое имущество. Посчитать эти суммы крайне сложно, они в каждом конкретном случае разные. Есть еще и те люди, которые не кредитовались под строительство, а вложили всю сумму из накопленных денег», — пояснил депутат.

Точных оценок количества пострадавших от недобросовестных застройщиков в сфере ИЖС нет, так как нет единого реестра пострадавших. Александр Аксененко неоднократно выступал с предложением создать такой реестр.

По поводу возможной численности пострадавших высказывались Банк России и Минстрой. ЦБ оценил возможное число пострадавших в пять тысяч человек, Минстрой — в 10,8 тыс. чел. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский на Петербургском международном экономическом форуме дал еще более тревожную оценку — в 20 тыс. пострадавших.

«На данный момент разница в данных объясняется тем, что общих сводных у нас просто нет. Кто-то из пострадавших обращается только с заявлением в полицию, кто-то пишет письма разным депутатам, губернаторам, в СМИ, в Минстрой, Минюст и иные инстанции. Кто-то собирается в инициативные группы, но при этом также отправляет свои данные другим активистам. Кто-то подает данные по региону обезличено, кто-то с перечнем фамилий. Общей формы подачи нет ни у кого. Вот и получается, что у каждого свои данные. Бывает, что один и тот же случай попадает в несколько «реестров», а есть обращения, которые нигде ранее не учитывались, потому что люди только недавно столкнулись с проблемой и еще не понимают, куда с ней идти», — объясняет Аксененко.

24 июня в Госдуме пройдет круглый стол по поиску решения проблем обманутых заказчиков ИЖС, в котором будут участвовать как минимум 24 представителя пострадавших из разных регионов России, а также депутаты и представители профильных комитетов Госдумы, ведомств и финансовых структур.