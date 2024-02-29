Здоровая критика в адрес государства не должна быть поводом для преследования. Об этом уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила в разговоре с RTVI.

На вопрос, где проходит грань между критикой в адрес государства и его дискредитацией, Москалькова ответила:

«Это очень правильный вопрос. И очень важно, чтобы критика <…> не была задавлена окончательно, и мы не ушли окончательно в ту систему координат, которая у нас была до 1990-х годов».

По словам Москальковой, в советские годы граждане «преследовались за критику»: либо в уголовном порядке, либо их признавали людьми с психическими отклонениями.

«Вот здесь очень важно, чтобы здоровая критика не преследовалась», — подчеркнула омбудсмен.

В 2022 году после начала военной операции на Украине в российском Уголовном кодексе появились две новые статьи:

Статья 207.3 УК, предусматривающая ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Статья 280.3 УК, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил и исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

28 февраля 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за два года было возбуждено 303 уголовных дела по ст. 207.3 УК и 99 дел по ст. 280.3 УК.