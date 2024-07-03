Ежегодный городской фестиваль “Ретрорейс” Музея транспорта Москвы, где будет представлен столичный транспорт 1980-1990 годов, пройдет 14 июля на Воробьевых горах.

«Выбранное десятилетие — 1990-е — будет, конечно, особенно отражено в просветительских и развлекательных мероприятиях и на выставке техники. Поговорим о популярном в то время городском и личном транспорте, о том, как функционировала и чем жила Москва», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Для посетителей фестиваля предусмотрены экскурсионные туры, выездной лекторий с просветительской программой, винтажный рынок-развал, а также техника от приглашенных автоклубов, реставрационных мастерских, частных коллекционеров и музеев-партнеров. Экскурсионные ретроавтобусы будут курсировать по району Раменки каждые 40 минут.

Специально для детей сотрудники Музея транспорта Москвы подготовят мастер-классы «Собери гараж», «Автомоделирование», «Смотри, мотор!», маленькие гости фестиваля также смогут принять участие в гонках на педальных машинках от Музея автомобильных историй.

В рамках фестиваля также будет организован второй этап первого сезона московского кубка по историческому ралли, в ходе которого 100 экипаже на ретроавтомобилях примут участие в конкурсе по ориентированию на местности.

Специально к началу фестиваля Музей транспорта также подготовил новый сезон подкаста «Машина времени» о культурных явлениях 1990-х годов, связанным с транспортом.

Гости подкаста расскажут слушателям о главных событиях и феноменах этой эпохи, в том числе — о зарождении культуры уличных гонок, легальном и нелегальном импорте, а также о способах защиты своей движимой собственности от криминала и искусстве вне закона.