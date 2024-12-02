Головинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по делу об организации ЛГБТ*-туризма и избрал для руководителя турклуба Андрея Котова меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Котов, обвиняемый в двух эпизодах организации деятельности экстремистской организации, пробудет в СИЗО 2 месяца — до 28 января 2025 года. По версии следствия, он создал туристический клуб, который устраивал поездки с пропагандой идеологии запрещенного в России «Международного движения ЛГБТ*» среди участников.

На слушании представитель следствия заявил, что 48-летний Котов действовал умышленно, незаконно и руководствовался корыстными побуждениями, чтобы возглавляемая им компания извлекла максимальную прибыль.

Котова, создавшего турфирму «Мен тревел», задержали в Москве 30 ноября по подозрению в причастности к организации путешествий для представителей ЛГБТ*-сообщества по России и за границу. Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчина как раз занимался подготовкой новогодней поездки в Египет. По данным «Подъема», задержанию предшествовали обыски в офисе «Мен тревел» на Флотской улице в Москве.

Телеграм-канал Baza отмечал, что на видеозаписи задержания Котов отверг свою принадлежность к ЛГБТ*-сообществу. Задержанный вину не признал, заявив, что занимался организацией туров для мужчин по Волге. Его защита указывала на то, что в деле отсутствуют доказательства причастности бизнесмена к экстремистским действиям, в которых его обвиняют.

Андрей Котов зарегистрирован как самозанятый и индивидуальный предприниматель, он является учредителем ООО «Аквал». Турклуб «Мен тревел» был создан в Москве в марте 2024 года, его основным видом деятельности указано проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, Котов числится там гендиректором. Телеграм-канал SHOT утверждает, что в свободное время мужчина подрабатывал видеооператором, проводя съемку различных праздников и торжеств.

По нынешнему делу в случае признания виновным Котову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. При этом сам он считает, что в действиях директора турклуба нет состава преступления, а следствию предстоит доказать наличие преступного умысла со стороны мужчины.

«Есть вероятность, что неприятности ждут и тех, кто покупал этот тур. Все зависит от того, какую роль человек выполнял. Если просто потребитель, то, наверное, вряд ли он является участником экстремистского сообщества, потому что у него такая сексуальная ориентация. Если он пытался каким-то образом это бюро рекламировать, то, в теории, да», — поделился мнением адвокат.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России