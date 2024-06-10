Россия как сосед Корейского полуострова максимально заинтересована в снижении напряженности дипломатическим путем. Поэтому Россия готова вернуться к плану «двойной заморозки». Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев. В то же время в посольстве не видят готовности США и их союзников пойти навстречу переговорному процессу по корейской проблематике.

Несмотря на геополитическую обстановку, Москва готова вернуться к работе в рамках плана «двойной заморозки».

«Сейчас эти идеи, конечно, не находятся в стадии практической реализации. Но со стола их никто не убирал, эти наработки есть, если что, к ним можно вернуться», — заявил Зиновьев.

По его словам, Россия «как непосредственный сосед этого региона максимально заинтересована в снижении напряженности и урегулировании имеющихся здесь проблем и противоречий политико-дипломатическими способами».

В 2017 году Россия и Китай предложили совместный план денуклеаризации Корейского полуострова, так называемую «двойную заморозку». На первом этапе план подразумевал приостановку испытаний ядерного оружия и баллистических ракет со стороны КНДР и прекращение совместных военных учений США и Южной Кореи. Второй этап включал раунды прямых переговоров между США и КНДР. Стороны должны были достичь договоренностей в сфере безопасности, которые бы устраивали обе стороны. На заключительном этапе эти договоренности должны были оформиться в региональную систему безопасности, которая была бы приемлема как для КНДР с Южной Кореей, так и для третьих стран — США, России, Японии и Китая. Но план «двойной заморозки» не был реализован до конца. На саммите президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в 2019 году в Ханое стороны не достигли компромисса.

«К сожалению, со стороны США и их союзников [сейчас] готовности пойти навстречу и решить вопрос [денуклеаризации Корейского полуострова] политико-дипломатическими методами не просматривается. Просматривается желание максимально надавать на Северную Корею», — отметил Зиновьев.

Но совсем другая перспектива у другого ранее существовавшего механизма по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова — шестистороннего формата переговоров с участием России, США, Китая, Японии, КНДР и Южной Кореи.

По словам Зиновьева, шестисторонний формат переговоров — «дело прошлого». «Достаточно трудно себе представить тот вариант развития событий, который вдохнет новую жизнь в шестисторонний формат переговоров», — отметил дипломат.

Отсутствие оптимизма в этом вопросе посол объяснил «геополитическим разломом» между участниками группы шести. «США, Республика Корея и Япония очень активно развивают свои военно-политические альянсы, идут к тому, чтобы создать трехсторонний альянс. Тогда как Россия, КНДР и Китай совершенно этим не занимаются», — объяснил он.

США, Япония и Южная Корея не хотят взаимодействовать с Россией, КНДР и Китаем, считает посол. «Возобновится ли он (шестисторонний формат переговоров — прим. RTVI), мне сказать сложно», — заключил Георгий Зиновьев.