Искусственный интеллект к 2029—2030 годам, скорее всего, превзойдет ум человека, заявил основатель Tesla Илон Маск в интервью блогеру Джо Роган. Бизнесмен допустил, что в этом случае ИИ может попытаться уничтожить мир.

Он отметил, что искусственный интеллект следует ограничить, если тот начнет принимать решения, исходя из «надуманных либеральных взглядов».

«Одной из проблем [в этом случае] было бы появление супердеспотичной и всемогущей ИИ-няньки, которая может казнить вас, если вы неправильно определите пол кого-то. Это был бы плачевный итог», — заявил Маск.

Нейросеть, по его мнению, рано или поздно сможет взять на себя функции чиновников — например, для решения различных государственных проблем, в том числе распределения полезных ископаемых. Кроме того, добавил предприниматель, ИИ может предложить различные разумные способы управления страной, чтобы избежать коррупции.

Politico отмечает, что подобного рода заявления звучат на фоне планов руководства GSA (Управления общих служб — агентства, отвечающего за управление и поддержку основных функций правительства США) создать чат-бота под названием GSAi, чтобы «повысить производительность труда и использовать другие инструменты ИИ для очистки контрактов и оптимизации процессов».

Сам Маск возглавляет DOGE — ведомство по повышению эффективности правительства США.

Ранее Маск заявил, что экзистенциальную угрозу человечеству представляет «вирус пробужденного разума» в ИИ. По его мнению, современные нейросети «обучаются с сильным идеологическим уклоном», особенно в сторону либерализма, в то время как они должны быть политически нейтральными.

Он добавил, что запрограммированные таким образом модели ИИ могут «манипулировать общественным дискурсом и подавлять инакомыслие», и сравнил их с влиянием авторитарного режима. Миллиардер уверен, что нужно избегать «политического перекоса» у ИИ, потому что иначе это приведет к будущему, где все «несогласные» мнения будут автоматически отфильтровываться, а сама система может начать искажать факты и манипулировать людьми, даже «не осознавая» этого.

«Экзистенциальная проблема, связанная с этой экстраполяцией, заключается в том, что сверхмощный ИИ может решить, что единственный стопроцентно надежный способ остановить гендерную дисфорию — это убить всех людей», — сказал он.