Чем больше умных людей будет сдавать биоматериал для искусственного оплодотворения, тем лучше будет окружающим, считает продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом в разговоре с RTVI он прокомментировал новость о том, что благодаря искусственному оплодотворению создатель Telegram Павел Дуров стал биологическим отцом более чем сотни детей

«Дети же — это большая ответственность. Значит, он должен вкладывать в них деньги — в их образование, в их будущее. Может, он хочет школу Дурова основать, университет Дурова. Там все родственники будут у него, Дуровы. Вдруг все умные получатся, создадут какой-нибудь новый Telegram», — предположил Пригожин.

Говоря об этичности такого экспериментального подхода, продюсер напомнил, что современный мир «состоит из новых экспериментов».

«Весь мир сегодня экспериментальный — во всех смыслах этого слова. Илон Маск назвал своего ребенка цифрой. Посмотрите, как открывалась Олимпиада — там какие-то вообще гуманоиды были. Сейчас мир состоит из новых экспериментов и технологий. Чем больше умных будет сдавать биоматериал, тем лучше миру. С другой стороны, многие женщины, одинокие, не могут позволить себе детей или мужика, например. Кому-то повезло просто, и у них появился ребенок, Дуров. Главное, чтобы дети знали об этом», — заключил Пригожин.

В мае 2020 года у американского предпринимателя Илона Маска и певицы Граймс родился сын, которого они назвали X Æ A-Xii, в декабре 2021-го — дочь Экса Дарк Сидеэль (сокращенно — Y) от суррогатной матери. В июне 2022 года у пары родился младший сын, который получил имя Техно Механикус.

«Уровень новичка»

Вечером 29 июля основатель Telegram Павел Дуров поделился со своими подписчиками новостью о том, что он является биологическим отцом более сотни детей.

«Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить в одиночестве? Пятнадцать лет назад один мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что он и его жена не могут завести детей из-за проблем с фертильностью и попросил меня стать донором спермы в медицинской клинике, чтобы они смогли завести ребенка», — рассказал он.

По словам Дурова, от главы клиники он узнал о нехватке «высококачественного донорского материала», а также получил предложение сдать большее количество биоматериала для того, чтобы анонимно помочь бездетным парам. В результате, как утверждает основатель Telegram, ему удалось стать биологическим отцом детей из 12 стран.

«Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть определенные риски, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится серьезной проблемой по всему миру, и я горд, что внес свой вклад в разрешение этой ситуации», — добавил он.

Дуров также отметил, что хотел бы своими действиями «дестигматизировать» тему донорства биоматериалов со стороны мужчин, а также простимулировать мужчин помогать бездетным парам. «Отрицай условности — переопределяй норму!» — заключил он.

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя заявление Дурова в социальной сети X (ранее — Twitter), в шутку сравнил основателя Telegram с первым великим ханом Монгольской империи Чингисханом.

«Уровень новичка, ха-ха», — Чингисхан», — написал Маск.

«Дети подросли и начали задавать вопросы»

За несколько дней до публикации Дурова предполагаемая гражданская жена бизнесмена Ирина Болгар дала интервью «Комсомольской правде», в котором рассказала об отношениях с предпринимателем и о троих совместных детях.

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — сказала она.

Болгар также написала в социальных сетях, что не афишировала отношения с Дуровым и не заводила соцсетей на протяжении всего этого времени, так как не хотела повышенного внимания со стороны общественности.