Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредила о возможном сильном взрывном извержении вулкана Безымянный. По спутниковым данным извержение, сопровождающееся выбросами газов и пара, усиливается, сообщается на сайт KVERT.

«Спутниковые данные KVERT показывают яркую термическую аномалию над вулканом. Вероятно, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, выбросы пепла могут произойти на высоту до 10-15 км.

«Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», — уточнили в ведомстве.

МЧС присвоило «оранжевый» код авиационной опасности вулкану Безымянный.

«Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного», — добавили в пресс-службе.

В зависимости от направления ветра при выбросах пепла ожидается выброс осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов, подчеркнули в МЧС.

Безымянный входит в Ключевскую группу вулканов Камчатки, его высота 2 882 м над уровнем моря. Ближайший к гиганту населенный пункт — поселок Козыревск в 49 км.

В июле 2024 года произошло последнее мощное извержение Безымянного. Тогда пепловые выбросы поднялись на высоту до 12 км над уровнем моря.

В июле 2023 года в поселке Ключи на Камчатке прошел сильнейший за последние 60 лет пеплопад после извержения вулкана Шивелуч. Толщина вулканического пепла достигла 8,5 см. По словам ученых, такое количество пепла регистрировалось в Ключах в 1964 году.

8 апреля на острове Негрос в центральной части Филиппин произошло извержение вулкана Канлаон. Столб пепла поднялся на высоту около четырех километров. В последний раз вулкан извергался в декабре 2024 года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано примерно 47 тыс. жителей.