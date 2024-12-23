Начальник Минераловодских РЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Алексей Ротенко заявил RTVI, что он не имеет никакого отношения к корпоративу с полуголой стриптизершей. Ранее о том, что на мероприятии был мужчина, похожий на Ротенко, писал «Блокнот Ставрополь».

«Вы уже 25-й, кто мне звонит. Мне вчера ребята это видео скидывали. Но я не был на таком корпоративе и не знаю ни этого человека, ни девушку, ни даже в каком месте это проходило. Удивлен, откуда взялось это видео и при чем тут я. Человек даже не похож на меня: ни ростом, ни сложением, ни цветом волос. У меня рост 190 см, так что сами можете представить, какой должна быть в этом случае девушка», — сказал он.

Ротенко отметил, что он с коллегами был на корпоративе в пятницу, но они «скромно посидели своей компанией, без шума, без драки, без всяких стриптизерш, а в субботу уже работали».

«Парню, наверное, в этом случае можно только позавидовать, как еще тут комментировать. Мы это видео и с женой посмотрели, посмеялись», — добавил мужчина.

На вопрос, мог ли кто-то намеренно о нем распустить слухи, собеседник RTVI ответил, что не в курсе.

«Кроме того, переврали мою должность. Я не являюсь начальником городских сетей, хотя прекрасно знаю этого человека. И это тоже не он. Я работаю в ПАО “Россети Северный Кавказ”, мы обслуживаем деревни. Мне начальник потом пишет: “Ты что, перевелся уже?” Я посмеялся. Я не знаю ни этого человека, ни это заведение, а меня и обвинили, и должность уже другую присвоили», — сказал Ротенко.

Ранее в соцсетях появились видео с корпоратива, на котором полуголая стриптизерша в маске устроила откровенные танцы перед мужчиной с цепями. «Блокнот» сообщил, что кадры были сняты в Минеральных Водах на мероприятии энергетиков, а на стуле сидел человек, очень похожий на «начальника Минераловодских Горэлектросетей Алексея Ротенко».

При этом гендиректор ГУП «Ставэлектросеть» Сергей Крынин сообщил порталу «Победа26», что после скандального корпоратива был уволен глава электросетей в Минводах.

«Это мероприятие было организовано по личной инициативе, предприятие к этому отношения не имеет. Но ситуация, конечно, возмутительная. Со всеми руководителями филиалов мы провели беседы о недопустимости подобного», — рассказал он.

Mash пишет, что видео было снято 22 декабря, а мужчиной, с которым танцевала стриптизерша, оказался начальник производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» 48-летний Дмитрий Степнов.

Shot уточняет, что после того, как видео с корпоратива появилось в соцсетях, был уволен начальник Степнова — директор филиала Сергей Кайшев, проработавший на посту полгода. Кайшев заявил Shot, что считает своей ошибкой то, что вовремя не остановил коллегу. По его словам, он планировал наказать Степнова исправительными работами в новогодние праздники и без выплат, но ему этого не согласовали.