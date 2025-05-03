У Казахстана есть закрытый список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на источник. В черном списке оказались депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Федоров, Константин Затулин, Вячеслав Никонов, директор ТНТ Тина Канделаки, телеведущий Тигран Кеосаян, философ Александр Дугин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, политолог Никита Мендкович.

Что известно о закрытом списке Казахстана

О реестре журналистам удалось узнать от одного из представителей правительства Казахстана, который говорил на условиях анонимности.

Это произошло после того, как прилетевшему в Астану российскому историку и руководителю отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрею Грозину, официально приглашенному на некоторые апрельские мероприятия для обсуждения отношений двух стран, при прохождении паспортного контроля запретили въезд в республику. Россиянин заявил, что ему никто так официально и не назвал причины отказа.

Собеседник DW* объяснил, что Грозину надо было «ранее тщательнее следить за своими публичными высказываниями», например, про то, что Казахстан «стал близок к Украине образца 2014 года» или другие. В реестр, как говорится в материале, включены те, кто «отличился негативными заявлениями» в адрес республики или и его руководства.

Собеседник издания рассказал, что он не знает точно, сколько именно в этом списке лиц, отметив лишь, что тот «довольно большой», но добавил, что, кроме россиян, в нем есть «граждане других стран». По его словам, ранее перечень возглавлял основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в 2022 году.

«Оправдать это все мстительными претензиями»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил RTVI, что никаких официальных данных о запрете въезда в Казахстан не получал. Депутат считает, что Астана проводит «недружественную практику». Он привел в пример ситуацию с Грозиным, которого не пустили по официальному приглашению на конференцию, организованную казахской стороной и Фондом публичной дипломатии имени Горчакова.

«Попытались оправдать это все какими-то мстительными претензиями к тому, что он вообще занимается Казахстаном и является выходцем из Казахстана. Это, я так понимаю, в глазах тех, кто ему запрещал этот приезд, является уже преступлением — иметь свое мнение о Казахстане иное, кроме как одобренное в самом Казахстане. Не должно быть вот такого», — сообщил Затулин.

Депутат подчеркнул, что не несет ответственности за слова других лиц, чьи высказывания Казахстан мог счесть неприятными для себя, а отвечает лишь за себя.

«Я знаю, что я говорил и чего я не говорил. Я никогда не злоупотреблял темой каких-либо территориальных претензий к Казахстану, никогда не поддерживал эту тему в расчете на то, что между нами и Казахстаном существует реально дружба, сотрудничество, партнерство. Если в Казахстане все время будут на этом основании считать, что, разрушив дружбу, сотрудничество и партнерство, они сохранят добрые отношения с Россией, то мне кажется, что зря они так думают», — сказал парламентарий.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с RTVI назвал Казахстан «отличной» страной, по отношению к которой у него нет «никаких негативных эмоций». Он вспомнил, что когда-то служил на Байконуре и ему там «очень понравилось».

«Но понятно, что когда мы ведем разговор в правовом ключе, то Казахстан, о чем я и говорил многократно, при своем формировании в 1991 году получил всю свою территорию в качестве подарка от России, потому что по закону № 1409-I “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР” в отношении всех территорий при переходе от одной республики к другой должны проводиться переговоры. В данном случае переговоров не было. Страна прекрасная, но факт подарка тоже налицо. Вот об этом я, собственно, и сказал, и кто-то там в Казахстане на это обиделся. Ну что тут обижаться на подарки-то? Это правда», — добавил он.

* Внесено Минюстом России в реестр иноагентов