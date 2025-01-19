При подготовке СМИ материалов о религии было бы неплохо привлекать к этому представителей разных конфессий, например, на уровне консультаций для «большей объективности». Так председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов прокомментировал идею епархии Екатеринбурга «прикомандировать» к каждому СМИ священника.

«На мой взгляд, было бы хорошо, если представители конфессий принимали некое участие при подготовке тех или иных материалов, особенно касающихся религии. Это придало бы им большую объективность и уберегло бы журналистов от ошибок и искажений в изложении канонических вопросов, что может быть расценено как неуважение», — отметил Аширов.

На вопрос, какой формат для этого подходит, собеседник RTVI ответил, что это могут быть «отдельные консультации касательно некоторых материалов, относящихся к религии ислам».

10 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что к редакциям в Екатеринбурге следовало бы «прикомандировать» священников («умных, глубоких, добрых») из местной епархии.

По его словам, в городе такая практика опробована на вузах, и за 9 месяцев удалось получить «яркие и взаимно отрадные результаты». Митрополит отметил, что они постараются найти священников для того, чтобы «сблизить наши коллективы».

15 января главный муфтий Башкортостана Айнур Биргалин назвал идею митрополита «прекрасной», отметив, что в СМИ «начало проникать много эзотерики, язычества, астрологии и прочего». По его мнению, кроме православных священников, к редакциям следовало бы прикрепить и имама.

«Подобные практики есть. После чеченских кампаний в Чечне в каждой организации закрепляли имама. И только после этого получилось выиграть в идеологическом плане террористические организации. Поэтому такой метод иногда нужен и очень эффективен», — говорил он.

По мнению Биргалина, при таком подходе лжи и интриг было бы меньше, а позитива и любви — больше. Он добавил, что также требуется «общая идеология единства всех жителей нашей Родины, что мы все одна семья и в одной лодке, грести нужно дружно».